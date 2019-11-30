Дьяволы, динамит и филины. Знакомимся с соперниками России на Евро-2020

Сегодня в Бухаресте состоялась жеребьёвка, где сборные узнали своих соперников по группе на чемпионате Европы — 2020. Как таковой интриги для Станислава Черчесова не было. Мы заранее попали на Бельгию и Данию. Оставалось только узнать, кто будет третьей командой. Ей оказалась Финляндия.

"Красные дьяволы"

1-е место в рейтинге ФИФА.

Главный тренер: Роберто Мартинес (Испания).

Капитан: Эден Азар.

5 раз участвовали в ЧЕ.

Серебряный призёр Евро-1980.

— Сыграем с нашими старыми друзьями, — так высказался главный тренер сборной Станислав Черчесов о бельгийцах, с которыми мы играли в отборочном турнире Евро-2020. К сожалению, обыграть лучшую сборную мира, согласно рейтингу ФИФА, нам не удалось. 4:1 и 3:1 — с таким счётом "красные дьяволы" справились с нашей командой.

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У Черчесова есть время, чтобы найти ключик к неподступным бельгийцам. Пока нам их не удавалось победить.

"Датский динамит"

14-е место в рейтинге ФИФА.

Главный тренер: Оге Харейде (Норвегия).

Капитан: Симон Кьер.

5 раз принимали участие в ЧЕ.

Победители Евро-1992.

Det er nu muligt at byde på Herrelandsholdets særlige trøjer fra kampen mod Luxembourg. Alle indtægter går ubeskåret til #KnækCancer-indsamlingen.

Find trøjerne her: https://t.co/axUMfAzfN1#ForDanmark pic.twitter.com/mkKJLyFle9 — DBU - En Del Af Noget Større (@DBUfodbold) October 21, 2019

Ещё один соперник, который нам уже был известен — это сборная Дании. Матч с ними состоится в Копенгагене, так решил жребий. Ведь хозяйки Евро-2020, которыми являются и Дания, и Россия, свои игры группового этапа проводят дома. Поэтому всё решила дополнительная жеребьёвка.

Отметим, что датчане не проигрывали в официальных матчах с октября 2016 года. В отборочном турнире Евро-2020 они забили 23 гола и пропустили шесть.

Каким получится матч для нас — вопрос. Ведь в современной истории мы играли с ними всего единожды... Было это в 2012 году в Копенгагене. Матч носил товарищеский характер и закончился победой россиян со счётом 2:0. Голы тогда забили Роман Широков и Андрей Аршавин. Интересно, пожалуй, только то, что Аршавин забил с передачи всё ещё играющего в национальной команде Юрия Жиркова.

"Филины" из Финляндии

55-е место в рейтинге ФИФА.

Главный тренер: Маркку Канерва (Финляндия).

Капитан: Никлас Мойсандер.

Впервые сыграют на Евро.

Сборная Финляндии впервые в своей истории вышла на Евро. В стране был огромный праздник.

Особое внимание привлекает нападающий Пукки. Он занял четвёртое место в списке лучших бомбардиров турнира, забив десять голов. Для сравнения — у нашего капитана Артёма Дзюбы — девять голов.

Россия и Финляндия встречались пять раз. Четыре победы — у нашей команды, одна — у "филинов". Правда, случилась она в 1912 году на Олимпийских играх.

Расписание матчей нашей сборной:

13 июня. Санкт-Петербург. Россия — Бельгия.

17 июня. Санкт-Петербург. Россия — Финляндия.

22 июня. Копенгаген. Дания — Россия.