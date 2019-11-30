Дьяволы, динамит и филины. Знакомимся с соперниками России на Евро-2020

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Фото © ТАСС / ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов

Сегодня в Бухаресте состоялась жеребьёвка, где сборные узнали своих соперников по группе на чемпионате Европы — 2020. Как таковой интриги для Станислава Черчесова не было. Мы заранее попали на Бельгию и Данию. Оставалось только узнать, кто будет третьей командой. Ей оказалась Финляндия.

"Красные дьяволы"

  • 1-е место в рейтинге ФИФА.
  • Главный тренер: Роберто Мартинес (Испания).
  • Капитан: Эден Азар.
  • 5 раз участвовали в ЧЕ.
  • Серебряный призёр Евро-1980.

Сыграем с нашими старыми друзьями, так высказался главный тренер сборной Станислав Черчесов о бельгийцах, с которыми мы играли в отборочном турнире Евро-2020. К сожалению, обыграть лучшую сборную мира, согласно рейтингу ФИФА, нам не удалось. 4:1 и 3:1 — с таким счётом "красные дьяволы" справились с нашей командой.

"Это позор!" Бельгийцы в ярости от новой встречи со сборной России

У Черчесова есть время, чтобы найти ключик к неподступным бельгийцам. Пока нам их не удавалось победить.

<p>История встреч. Скриншот © <a href="http://wildstat.ru/p/1/ch/all/team1/RUS/team2/BEL" target="_blank">Wildstat.ru</a></p>

"Датский динамит"

  • 14-е место в рейтинге ФИФА.
  • Главный тренер: Оге Харейде (Норвегия).
  • Капитан: Симон Кьер.
  • 5 раз принимали участие в ЧЕ.
  • Победители Евро-1992.

Ещё один соперник, который нам уже был известен — это сборная Дании. Матч с ними состоится в Копенгагене, так решил жребий. Ведь хозяйки Евро-2020, которыми являются и Дания, и Россия, свои игры группового этапа проводят дома. Поэтому всё решила дополнительная жеребьёвка.

Отметим, что датчане не проигрывали в официальных матчах с октября 2016 года. В отборочном турнире Евро-2020 они забили 23 гола и пропустили шесть.

Каким получится матч для нас — вопрос. Ведь в современной истории мы играли с ними всего единожды... Было это в 2012 году в Копенгагене. Матч носил товарищеский характер и закончился победой россиян со счётом 2:0. Голы тогда забили Роман Широков и Андрей Аршавин. Интересно, пожалуй, только то, что Аршавин забил с передачи всё ещё играющего в национальной команде Юрия Жиркова.

"Филины" из Финляндии

  • 55-е место в рейтинге ФИФА.
  • Главный тренер: Маркку Канерва (Финляндия).
  • Капитан: Никлас Мойсандер.
  • Впервые сыграют на Евро.

Сборная Финляндии впервые в своей истории вышла на Евро. В стране был огромный праздник.

Особое внимание привлекает нападающий Пукки. Он занял четвёртое место в списке лучших бомбардиров турнира, забив десять голов. Для сравнения — у нашего капитана Артёма Дзюбы — девять голов.

Россия и Финляндия встречались пять раз. Четыре победы — у нашей команды, одна — у "филинов". Правда, случилась она в 1912 году на Олимпийских играх.

<p>История встреч. Скриншот © <a href="http://wildstat.ru/p/1/ch/all/team1/RUS/team2/BEL" target="_blank">Wildstat.ru</a></p>

Расписание матчей нашей сборной:

13 июня. Санкт-Петербург. Россия — Бельгия.

17 июня. Санкт-Петербург. Россия — Финляндия.

22 июня. Копенгаген. Дания — Россия.

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