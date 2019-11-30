"Металлург" одолел "Салават Юлаев", прервав пятиматчевую серию поражений

Магнитогорский "Металлург" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) дома с минимальным счётом 1:0 выиграл у уфимского клуба "Салават Юлаев". Единственный гол в игре, который и решил исход поединка, за шесть минут до финальной сирены забил нападающий магнитогорцев Николай Кулёмин. Форвард "сталеваров" перехватил шайбу в своей зоне, убежал от двух защитников уфимского клуба и на классе переиграл Юху Метсолу.
Таким образом, подопечные Ильи Воробьёва прервали пятиматчевую безвыигрышную серию. Для уфимской же команды это поражение стало третьим подряд.
Регулярный чемпионат КХЛ.
- "Металлург" (Магнитогорск) — "Салават Юлаев" (Уфа) — 1:0 (0:0; 0:0; 1:0).
- "Амур" (Хабаровск) — "Спартак" (Москва) — 5:0 (1:0; 0:0; 4:0).
- "Куньлунь РС" (Пекин) — "Авангард" (Омск) — 3:2 ОТ (0:0; 2:2; 0:0; 1:0).