"Металлург" одолел "Салават Юлаев", прервав пятиматчевую серию поражений

Победную шайбу на исходе игры забросил нападающий магнитогорской команды Николай Кулёмин.

Магнитогорский "Металлург" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) дома с минимальным счётом 1:0 выиграл у уфимского клуба "Салават Юлаев". Единственный гол в игре, который и решил исход поединка, за шесть минут до финальной сирены забил нападающий магнитогорцев Николай Кулёмин. Форвард "сталеваров" перехватил шайбу в своей зоне, убежал от двух защитников уфимского клуба и на классе переиграл Юху Метсолу.

Таким образом, подопечные Ильи Воробьёва прервали пятиматчевую безвыигрышную серию. Для уфимской же команды это поражение стало третьим подряд.

Регулярный чемпионат КХЛ.