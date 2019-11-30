Сборная России узнала третьего соперника на Евро-2020

В Бухаресте, Румыния, состоялась церемония жеребьёвки чемпионата Европы-2020, где сборные узнали своих противников.

Отметим сразу, что двоих соперников россияне узнали заранее. Это сборные Бельгии и Дании. В этот вечер в Бухаресте определился третий противник команды Станислава Черчесова. Им стала команда Финляндии, которая впервые в своей истории пробилась на Евро.

Также стало известно, что Россия начнёт Евро 13 июня с матча с Бельгией в Санкт-Петербурге, затем 7 июня сыграет с финнами. И уже 22 июня будет выезд в Копенгаген на встречу с Данией.

Чемпионат Европы состоится летом 2020 года на 12 стадионах 11 государств, включая Россию.