Жеребьёвка Евро-2020: Франция сыграет с Португалией, а Украина — с Нидерландами

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Фото © Twitter.com/EURO2020

В Бухаресте завершилась финальная жеребьёвка чемпионата Европы — 2020. Публикуем её итоги.

<p>Фото © Twitter.com<a href="https://twitter.com/EURO2020" target="_blank">/EURO2020</a></p>

Интересно то, что в группу F попали сразу три топ-сборные. Это Германия, Португалия и Франция. Англия имеет шанс поквитаться с хорватами за вылет из полуфинала чемпионата мира — 2018. Они попали в группу D.

Россия узнала своего третьего соперника. Им стала Финляндия. До этого уже было известно, что мы в одной группе с Бельгией и Данией.

Ещё четыре команды — участницы Евро-2020 определятся по результатам Лиги наций.

Отметим, что чемпионат Европы пройдёт летом 2020 года. Впервые турнир состоится в 11 государствах на 12 стадионах.

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