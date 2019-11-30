Жеребьёвка Евро-2020: Франция сыграет с Португалией, а Украина — с Нидерландами

В Бухаресте завершилась финальная жеребьёвка чемпионата Европы — 2020. Публикуем её итоги.

Интересно то, что в группу F попали сразу три топ-сборные. Это Германия, Португалия и Франция. Англия имеет шанс поквитаться с хорватами за вылет из полуфинала чемпионата мира — 2018. Они попали в группу D.

Россия узнала своего третьего соперника. Им стала Финляндия. До этого уже было известно, что мы в одной группе с Бельгией и Данией.

Ещё четыре команды — участницы Евро-2020 определятся по результатам Лиги наций.

Отметим, что чемпионат Европы пройдёт летом 2020 года. Впервые турнир состоится в 11 государствах на 12 стадионах.