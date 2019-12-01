Овечкин оформил 24-й хет-трик и вышел на 10-е место в истории НХЛ

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Фото © NHL

"Вашингтон" победил "Детройт", а Александр Великий, забросив три шайбы, был признан первой звездой игрового дня.

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" на выезде со счётом 5:2 переиграл "Детройт Ред Уингз". Героем встречи стал капитан "столичных" Александр Овечкин, отправивший в ворота "красных крыльев" три шайбы, что впоследствии принесло Ови звание первой звезды игрового дня.

Для Александра этот хет-трик стал 24-м в заокеанской карьере. По этому показателю россиянин вышел на чистое 10-е место в истории лиги.

Стоит отметить, что тремя результативными передачами в матче отметился другой российский нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов.

Одержав победу над "Детройтом", "Вашингтон" набрал 43 очка и вернул себе первое место в Восточной конференции.

Регулярный чемпионат НХЛ

"Детройт Ред Уингз" — "Вашингтон Кэпиталз" — 2:5 (1:0; 0:2; 1:3)

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