Овечкин оформил 24-й хет-трик и вышел на 10-е место в истории НХЛ

"Вашингтон" победил "Детройт", а Александр Великий, забросив три шайбы, был признан первой звездой игрового дня.

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" на выезде со счётом 5:2 переиграл "Детройт Ред Уингз". Героем встречи стал капитан "столичных" Александр Овечкин, отправивший в ворота "красных крыльев" три шайбы, что впоследствии принесло Ови звание первой звезды игрового дня.

Alex Ovechkin slams home three goals, passing Jarri Kurri for the 10th most hat tricks in NHL history with his 24th career hatty!



🎩🎩🎩#ALLCAPS pic.twitter.com/RPJpRJd2k4 — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) December 1, 2019

Для Александра этот хет-трик стал 24-м в заокеанской карьере. По этому показателю россиянин вышел на чистое 10-е место в истории лиги.

Стоит отметить, что тремя результативными передачами в матче отметился другой российский нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов.

Одержав победу над "Детройтом", "Вашингтон" набрал 43 очка и вернул себе первое место в Восточной конференции.

Регулярный чемпионат НХЛ

"Детройт Ред Уингз" — "Вашингтон Кэпиталз" — 2:5 (1:0; 0:2; 1:3)