Защитник НХЛ Проворов забил супергол, принеся победу "Филадельфии"

Эта шайба стала шестой для российского защитника "Филадельфии" в нынешнем сезоне.

Российский защитник клуба НХЛ "Филадельфия Флайерз" Иван Проворов стал автором победной шайбы своей команды в матче регулярного чемпионата против "Монреаль Канадиенс" (4:3 ОТ). Россиянин в овертайме принёс четвёртую подряд победу "лётчикам", классно обыграв защитника, а следом и вратаря "Монреаля".

IVAN PROVOROV! WHAT A MOVE! WHAT A GOAL! OVERTIME WINNER!#FlyOrDie pic.twitter.com/isL7eNZaRb — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) November 30, 2019

Для Ивана этот гол стал шестым в текущем регулярном чемпионате НХЛ. Также на счету россиянина 11 результативных передач в 27 матчах.

"Монреаль Канадиенс" — "Филадельфия Флайерз" — 3:4 (1:0; 1:2; 1:1; 0:1)