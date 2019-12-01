На капитана ХК "Амур" совершено нападение уголовника

Хоккеист, защищая свою супругу от преступника, получил тяжёлый удар в область головы.

Капитан хоккейного клуба "Амур" Максим Кондратьев оказался в больнице в результате нападения преступника, сообщает пресс-служба хабаровской команды, выступающей в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

30 ноября было совершено нападение на капитана "Амура" Максима Кондратьева. Инцидент произошёл у парковки одного из городских кафе. Защищая свою супругу, 36-летний Кондратьев получил тяжёлый удар в область головы. Нападавший задержан органами полиции. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.

Сейчас защитник "Амура" наблюдается в одной из краевых больниц, ему оказывается квалифицированная медицинская помощь. Хоккеист находится в сознании, а его состояние оценивается как средней степени тяжести. Также сообщается, что супруга хоккеиста в инциденте не пострадала.

В нынешнем сезоне Кондратьев принял участие в 15 матчах регулярного чемпионата КХЛ в составе "тигров", в которых отметился двумя результативными передачами.