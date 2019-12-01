"Локо" и "Динамо" устроили жару в первом зимнем матче РПЛ

Бело-голубые неожиданно победили соперников по московскому дерби и приблизились к зоне еврокубков.

В первый день зимы в Москве настало время для большого футбола: на "РЖД-арене" встречались столичные "Локомотив" и "Динамо". Однако страдать из-за мороза (столбик термометра опустился на пару-тройку градусов ниже нуля) не пришлось никому — команды устроили на поле настоящую жару.

В середине первого тайма счёт роскошным ударом в одно касание открыл нападающий "Динамо" Максимилиан Филипп — 0:1.

Однако и "Локомотив" не ушёл на перерыв без гола: Алексей Миранчук наглядно продемонстрировал Фёдору Смолову и всему стадиону, как нужно исполнять пенальти паненкой, — 1:1.

Но всего через четыре минуты после перерыва 11-метровый удар был назначен уже в другие ворота, которые, кстати, защищал не Гильерме, пропускавший матч из-за травмы. Антон Коченков с ударом Филиппа не справился, позволив немцу оформить дубль, — 1:2.

1:2 — "Локо" и "Динамо" выдали шикарный разогрев для главного матча тура "Зенит" — "Спартак". Теперь питерцы получают шанс оторваться от железнодорожников на восемь очков, а вот красно-белым нужно напрячься: динамовцы уже впереди в турнирной таблице.

РПЛ, 18-й тур.

"Локомотив" — "Динамо" — 1:2.

Голы: Филипп 23', 49' (0:1, 1:2, пен.), Миранчук Ал. 38' (1:1, пен.)