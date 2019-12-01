Дзюба угомонил "Спартак". "Зенит" победил и ушёл в отрыв

Питерский клуб теперь опережает идущий вторым в таблице "Локомотив" на восемь очков.

Матчи между "Спартаком" и "Зенитом" не просто так называют битвой двух столиц: цена победы велика как никогда. А учитывая обострившееся противостояние московских фанатов и Артёма Дзюбы, напряжение перед игрой стало ещё больше. Первые 20 минут матча обошлись даже без оскорбительных кричалок, но затем случилось это.

"Зенит" открыл счёт в матче, и отличился как раз Дзюба. Форвард поборолся с Кутеповым, благодаря чему мяч оказался в сетке спартаковских ворот. Пусть мяч в итоге записали как автогол защитника, но сути это не меняет: Дзюба снова ответил хейтерам наилучшим образом — 1:0 в пользу "Зенита".

Конечно, такое развитие событий раззадорило спартаковских фанатов, которые теперь решили себя не сдерживать. Однако сдержали их сотрудники "Газпром арены", заглушившие оскорбительные кричалки.

На "Газпром Арене" глушат маты в адрес Дзюбы#артемдзюба pic.twitter.com/MJ5vnkt9Tv — Life | Спорт (@sport_lf) December 1, 2019

Но счёт 1:0 всё-таки очень скользкий, и во втором тайме "Спартак" получил подарок судьбы в виде удаления Магомеда Оздоева. Однако "Зенит" даже в меньшинстве сумел довести матч до победы.

1:0 — Дзюба отвечает фанатам, а "Зенит" побеждает "Спартак" и уходит в отрыв в турнирной таблице. "Локомотиву" до питерцев теперь аж восемь очков, а спартаковцы оказались ниже "Динамо" и "Уфы".

РПЛ, 18-й тур.

"Зенит" — "Спартак" — 1:0.

Гол: Кутепов 21' (1:0, автогол).