Фанаты устроили драку прямо во время матча НХЛ

Поколотив друг друга, фанаты разошлись по своим секторам дальше досматривать игру.

Во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами "Нью-Йорк Айлендерс" и "Коламбус Блю Джекетс" (2:0) на трибуне стадиона в Нью-Йорке произошла драка с участием нескольких болельщиков. Настучав друг другу по головам, фанаты без помощи полиции разошлись по своим секторам.

Сам матч закончился победой хозяев площадки со счётом 2:0. В составе "Айлендерс" голами отметились нападающие Андерс Ли и Мэтью Барзал. Российский голкипер "островитян" Семён Варламов на 15-й минуте игры сменил в воротах получившего травму Томаса Грайсса. За оставшееся время Варли отразил 30 бросков, удостоившись по итогам встречи звания первой звезды матча.