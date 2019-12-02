Панарин признан лучшим российским хоккеистом месяца в НХЛ

12

Фото © NHL

В тройку лучших к россиянину также попали нападающие Евгений Малкин и Никита Кучеров.

Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин признан лучшим игроком ноября среди российских хоккеистов, выступающих в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

По итогам голосования Панарин набрал 46,45% голосов. Второе место досталось форварду "Питтсбурга" Евгению Малкину (22,95%). Замкнул тройку лучших россиян ноября Никита Кучеров. За лидера "Тампы" отдали свои голоса 15,1%.

В минувшем месяце Панарин принял участие в 15 матчах регулярного чемпионата, в которых набрал 23 очка, забросив семь шайб и сделав 16 результативных передач.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×