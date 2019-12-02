Квят торпедой ворвался в "Формулу-1": куча аварий, новый кубок и рождение дочки

Подиум, дерзкие обгоны и уверенный пилотаж
— Я думал, что моя карьера в "Формуле-1" закончена. Но в жизни возможно всё, если не сдаваться и работать, — заявил Квят после триумфального Гран-при Германии, на котором он занял третье место.
Путь к третьему подиуму в карьере получился для Даниила весьма тернистым. Он прошёл через отстранение от "Формулы-1" и двухлетний перерыв, во время которого подрабатывал гонщиком по развитию в Ferrari. В итоге Квят всё же дождался возвращения в "Королевские гонки" и снова сел за руль болида Toro Rosso, на котором он и начинал свою карьеру.
В 2019 году россиянин предстал уже не бесшабашным юнцом без опыта больших гонок, а вполне себе уверенным лидером команды с солидным бэкграундом и рассудительным пилотажем. В первой же гонке сезона он финишировал в очковой зоне, а затем на протяжении нескольких Гран-при стабильно демонстрировал запредельный уровень владения болидом: телеметрия регулярно оценивала пилотаж Квята на 10 из 10.
Стабильность и уверенность Квята, приправленные удачной тактикой и небольшой долей везения, в итоге принесли ему подиум в Германии. Там, кстати, теперь уже работу педалью газа оценили на 10 баллов из 10, и это неудивительно: даже Льюис Хэмилтон (тогда ещё пятикратный чемпион мира) вылетал с мокрой трассы, а Квят безошибочно проходил все повороты.
Прозвище Торпеда, которое Квят получил за безрассудные обгоны во время первого пришествия в "Формулу-1", осталось в прошлом: теперь россиянин обходил соперников на трассе исключительно корректно и даже красиво.
Вот так он обезопасил свой подиум в Германии, элегантно обойдя Лэнса Стролла в шпильке.
Вот так разделался с Кими Райкконеном (по внешней траектории) в быстрейшем повороте трассы в Барселоне.
А вот улетел от Нико Хюлькенберга в той же Испании.
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Daniil Kvyat on 🔥 in Barcelona as he powers past Nico Hülkenberg. Just one of our Top 10 Onboards from the Spanish Grand Prix, which you can watch in full at F1.com/video 🎥🍿 . #F1 #Formula1 #SpanishGP #Barcelona #Spain #Kvyat #ToroRosso #Emirates @tororosso @danydk1
Аварии на любой вкус
Но всё-таки Квят не был бы собой, если бы не попадал в аварии.
В Баку он разбил машину во время тестов прямо в день своего рождения.
20 minutes to go in FP2— Formula 1 (@F1) April 26, 2019
But that's @kvyatofficial done for the day 😐#AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1 pic.twitter.com/OdL9779pnT
А уже в гонке угодил в нелепейшую аварию, в которой был совсем не виноват: Риккардо въехал в стоящий болид Квята задним ходом.
В Сингапуре чемпион мира 2007 года уже не позволил Квяту себя обогнать, а россиянин был в ярости после этой аварии.
— Если ты защищаешься — защищайся. Если ты оставляешь калитку открытой, то оставляй до конца. А он просто… действовал как самоубийца. И меня чуть не убил! — заявил после гонки Квят.
Kimi Raikkonen's race ended early after this lunge from Daniil Kvyat 😕#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/eHdOuZHkp9— Formula 1 (@F1) September 22, 2019
Конечно, случались крэши и по вине самого Квята: например, стартовый замес в Китае, где гонщик Toro Rosso устранил сразу двух пилотов McLaren.
It was a dramatic start to the 1000th F1 race... 💥 🇨🇳 👀#ChineseGP #Race1000 pic.twitter.com/A5QWIIVUQB— Formula 1 (@F1) April 14, 2019
А в Мексике Квят поддел Хюлькенберга на последнем круге и был жутко недоволен решением судей, которые решили его оштрафовать.
Kvyat loses ninth place after last-lap collision with Hulkenberg 💥#MexicoGP 🇲🇽 #F1— Formula 1 (@F1) October 27, 2019
— Я не хочу говорить слишком много, потому что всё ещё расстроен. Как гонщик, я совершенно не согласен с этим решением. Нам говорят, что мы можем гоняться, значит, это должно быть разрешено. Безусловно, Нико защищался, я атаковал, произошло столкновение, но, знаете, такое случается, особенно в последнем повороте последнего круга. Зрители хотят видеть борьбу. Если штрафовать за такое… Они просто убивают "Формулу-1" такими решениями, — цитирует раздосадованного Квята портал Autosport.com.
Несостоявшийся переход в Red Bull
Яркое возвращение Квята в пелотон и многочисленные ошибки Пьера Гасли практически со старта сезона заставили общественность говорить о возможной рокировке пилотов Red Bull и Toro Rosso. Однако боссы "быков" неожиданно решились на более непредсказуемый шаг, повысив до первой команды новичка "Формулы-1" Алекса Албона, который проигрывал Квяту.
В итоге вторую часть сезона партнёром россиянина по команде стал уже Гасли, а разговоры о возможном изменении состава пилотов на 2020 год продолжали ходить. Но недавно Red Bull расставил всё по местам, утвердив Ферстаппена и Албона в качестве боевых пилотов на 2020 год. Квят остался в Toro Rosso и, кажется, совсем не расстроен.
— Приятно подписать контракт с командой на 2020 год. Я действительно счастлив, потому что чувствую себя очень комфортно со всеми здесь, я знаю команду, а она знает меня очень хорошо. Мы вместе добились больших успехов, например заехали на подиум в этом году, поэтому надеюсь, что в следующем году у команды будет очень сильный сезон. Я благодарен за возможность продолжить участие в "Формуле-1", и я сделаю всё возможное, чтобы показать наилучшие результаты в следующем году, — заявил Даниил.
Ребёнок от дочери чемпиона "Формулы-1"
Даниил Квят с 2016 года встречается с дочерью трёхкратного чемпиона "Формулы-1" Нельсона Пике. А летом этого года бразильская журналистка и блогер родила россиянину дочку Пенелопу. Как раз перед тем самым Гран-при Германии, который стал для Квята самым удачным в сезоне.
Показал, кто здесь батя. Что помогло Квяту провести лучшую гонку в жизни?
У девочки просто невероятная генетика: дед — великий чемпион, отец — перспективный гонщик. Может, Пенелопа тоже станет гонщицей? А учитывая внешние данные её мамы, определённо самой красивой в истории!
Мемы
В этом сезоне у Квята были и забавные моменты. Например, на Гран-при Венгрии россиянин случайно повторил мем с неверным парнем.
А в Абу-Даби очень смешно передразнивал пожаловавшегося на него Грожана.
Kvyat doing a Grosjean-impression is a fun way to end the last qualifying session of the season #F1 #AbuDhabi pic.twitter.com/I7YSJGzPHA— J. (@Gubrach) November 30, 2019
Лучший сезон в карьере?
— Я чувствую удовлетворение. Если честно, я бы поставил этот год в один ряд с моими самыми лучшими сезонами в "Формуле-1", я очень доволен. Иногда гонки складываются, иногда нет — так устроена жизнь в средней группе. Идёт очень плотная борьба, и небольшие ошибки приводят к упущенным возможностям. К примеру, в Бразилии я упустил очень хороший шанс, но, к счастью, Гасли принёс большие очки команде. Это часть нашего спорта. Думаю, в этом году я пилотировал гораздо лучше, чем раньше, — так сам Квят оценил свой сезон.
А что скажут цифры?
- 35 очков и 13 место — второй результат Квята за время выступлений в "Формуле-1", лучше было только в 2015 году за рулём Red Bull (95 очков).
- Третье место на Гран-при Германии — повторение результата сезонов 2015 и 2016, когда Квят тоже заезжал на подиум, тоже на Red Bull.
- Квалификационный счёт с напарниками: 7 —5 против Албона и 2 — 7 против Гасли.
- Три схода с дистанции — второй результат в карьере Квята, меньше было только в 2015 году (один сход).
Статистика подтверждает: Квят действительно провёл один из лучших сезонов в "Формуле-1". Кроме того, сейчас он обрёл то, чего не было в 2015 году: уверенность в себе, опыт и уважение. Осталось только одно — большие победы.