Вратарь сборной России посетит церемонию вручения "Золотого мяча" в Париже

Вратарь сборной России и столичного "Динамо" Антон Шунин у себя в "Инстаграме" сообщил, что вместе с внуком Льва Яшина Василием Фроловым и руководством клуба представит команду на главной футбольной премии мира.
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Сегодняшний вечер я проведу в Париже на премии «Золотой мяч» @francefootball ⚽️ Один из десяти лучших вратарей мира впервые получит приз имени Льва Яшина. Горжусь тем, что в компании с Василием Фроловым @vasiliyfrolov1 и руководством «Динамо» @fcdm_official представлю наш клуб на главной футбольной премии мира. Мой прогноз? Алиссон или Тер-Штеген. ⠀ #Ballondor #YachineTrophy #LevYashin
— Сегодняшний вечер я проведу в Париже на премии "Золотой мяч". Один из десяти лучших вратарей мира впервые получит приз имени Льва Яшина. Горжусь тем, что в компании с Василием Фроловым и руководством "Динамо" представлю наш клуб на главной футбольной премии мира, — написал Шунин.
Также он назвал своих фаворитов. Антон считает, что Алиссон ("Ливерпуль") или Тер-Штеген ("Барселона") получат эту премию.
Церемония вручения "Золотого мяча" состоится сегодня в Париже. Начало мероприятия, которое в прямом эфире покажет "Матч ТВ", в 22:30 (мск).