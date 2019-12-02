Вратарь сборной России посетит церемонию вручения "Золотого мяча" в Париже

В этом году впервые будет вручаться приз имени Льва Яшина. На него претендуют десять голкиперов.

Вратарь сборной России и столичного "Динамо" Антон Шунин у себя в "Инстаграме" сообщил, что вместе с внуком Льва Яшина Василием Фроловым и руководством клуба представит команду на главной футбольной премии мира.

— Сегодняшний вечер я проведу в Париже на премии "Золотой мяч". Один из десяти лучших вратарей мира впервые получит приз имени Льва Яшина. Горжусь тем, что в компании с Василием Фроловым и руководством "Динамо" представлю наш клуб на главной футбольной премии мира, — написал Шунин.

Также он назвал своих фаворитов. Антон считает, что Алиссон ("Ливерпуль") или Тер-Штеген ("Барселона") получат эту премию.

Церемония вручения "Золотого мяча" состоится сегодня в Париже. Начало мероприятия, которое в прямом эфире покажет "Матч ТВ", в 22:30 (мск).