"Сухарь" Беспалова помог "Спартаку" на выезде обыграть "Адмирал"

Эта победа вывела подопечных Олега Знарка на четвёртое место в Западной конференции.

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги московский "Спартак" переиграл команду "Адмирал". Встреча прошла во Владивостоке и закончилась победой красно-белых со счётом 2:0.

В составе московского клуба заброшенными шайбами отметились нападающий Александр Хохлачёв (13') и защитник Дамир Мусин (21').

Подопечные Олега Знарка могли выиграть и с более крупным счётом, но форвард красно-белых Каспарс Даугавиньш не реализовал штрафной буллит. Стоит отметить, что свой первый матч в сезоне на ноль отыграл вратарь москвичей Никита Беспалов. Во многом благодаря игре стража ворот столичной команды спартаковцы сумели увезти два очка из Владивостока и подняться на четвёртое место на Западе (42 очка), обойдя на один балл нижегородское "Торпедо".

"Спартак" продолжает дальневосточное турне. Следующую игру красно-белый коллектив проведёт 4 декабря в Китае против местного клуба "Куньлунь РС". "Моряки" в свою очередь 6 декабря примут подольский "Витязь".

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