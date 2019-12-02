"Вы все мрази!" Спиридонов устроил драку на детском теннисном турнире

Волейболист Алексей Спиридонов стал участником очередного скандала. Спортсмен устроил разборки на детском теннисном турнире, где играла его восьмилетняя дочь София. По словам самого Спиридонова, девочку дисквалифицировали из-за того, что он слишком эмоционально её поддерживал. Волейболиста такое решение возмутило, и он пошёл выяснять отношения: сначала называл всех мразями, а затем попытался уложить на пол пожилого оппонента, но в итоге упал сам.
это ж бухой спирик лол— Nariman Namazov (@abunyasha) December 2, 2019
>Пьяный волейболист Алексей Спиридонов устроил драку на детских соревнованиях pic.twitter.com/c6FViLQnev
Спиридонов сначала запостил это видео на своих страницах в соцсетях с призывом распространять информацию о судейском произволе. Однако затем удалил его и извинился.
— Мне крайне стыдно за своё поведение и принесённый моральный ущерб родителям, детям и организаторам. ГАУ СШОР по теннису города Уфы — одна из лучших школ нашей страны, со своими традициями. Я ещё раз лично извиняюсь перед школой, родителями и детьми. Такого больше не повторится, — написал Спиридонов в "Инстаграме".
Спиридонов известен своими скандальными выходками. В прошлом году он оскорблял в "Твиттере" фигуристку Елизавету Туктамышеву.