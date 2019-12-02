Аутсайдер РПЛ украл очки у "Краснодара", а "Арсенал" расправился с ЦСКА в Москве

Завершились два матча 18-го тура чемпионата России по футболу, где сразу два лидера потеряли очки.

"Краснодар" дома не смог справиться с одним из аутсайдеров чемпионата — "Тамбовом". Матч завершился безголевой ничьей. Теперь "быки" сравнялись по очкам с "Локомотивом" (у обеих команд по 34). Больше только у "Зенита" (42).

В параллельном матче, который проходил в Москве, ЦСКА проиграл тульскому "Арсеналу" с минимальным счётом. Автором единственного мяча стал Даниил Лесовой.

Таким образом, армейцы с 33 очками занимают четвёртое место в турнирной таблице.

Отметим, что следующий, 19-й тур станет заключительным перед зимним перерывом.

РПЛ. 18-й тур

ЦСКА — "Арсенал" — 0:1

Голы: Лесовой 52' (0:1)

"Краснодар" — "Тамбов" — 0:0