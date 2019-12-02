Аутсайдер РПЛ украл очки у "Краснодара", а "Арсенал" расправился с ЦСКА в Москве

"Краснодар" дома не смог справиться с одним из аутсайдеров чемпионата — "Тамбовом". Матч завершился безголевой ничьей. Теперь "быки" сравнялись по очкам с "Локомотивом" (у обеих команд по 34). Больше только у "Зенита" (42).
В параллельном матче, который проходил в Москве, ЦСКА проиграл тульскому "Арсеналу" с минимальным счётом. Автором единственного мяча стал Даниил Лесовой.
Таким образом, армейцы с 33 очками занимают четвёртое место в турнирной таблице.
Отметим, что следующий, 19-й тур станет заключительным перед зимним перерывом.
РПЛ. 18-й тур
ЦСКА — "Арсенал" — 0:1
Голы: Лесовой 52' (0:1)
"Краснодар" — "Тамбов" — 0:0