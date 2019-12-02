СКА впервые за два года победил ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ

Хет-трик Александра Барабанова помог петербургским армейцам переиграть московских одноклубников.

Санкт-петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в Москве со счётом 4:2 одержал волевую победу над ЦСКА. Героем встречи стал нападающий СКА Александр Барабанов, забросивший три шайбы в игре.

Московский клуб открыл счёт в середине первого периода. Сергей Толчинский после передачи Александра Попова в касание расстрелял голкипера петербуржцев Александра Самонова — 1:0.

11` Попов поборолся у борта и выкатил под бросок Толчинскому, Сергей в касание - 1:0 🚨 pic.twitter.com/G5jw463I0a — ХК ЦСКА Москва (@hccska) December 2, 2019

Армейцы с Невы спустя шесть минут восстановили равновесие в матче: Александр Барабанов хлёстким броском отправил шайбу в девятку ворот Ильи Сорокина — 1:1.

Под занавес второго периода хозяевам площадки вновь удалось повести в счёте: после броска Линдена Вея с острого угла шайба рикошетом от защитника гостей Антона Белова оказалась в воротах петербуржцев — 2:1.

38` Вей вошел в зону и бросил. Самонов был закрыт и шайба залетает в ворота - 2:1 pic.twitter.com/FFnX2R4aY4 — ХК ЦСКА Москва (@hccska) December 2, 2019

В начале третьего периода Антон Белов исправился за свой неудачный рикошет, мощным выстрелом пробив Сорокина, — 2:2.

За минуту до конца основного времени матча, когда казалось, что овертайма не избежать, СКА забил победный гол: Александр Барабанов принял шайбу в средней зоне, докатил с нею до ворот москвичей и в окружении четверых игроков ЦСКА послал снаряд в "домик" Ильи Сорокина — 2:3!

Подопечные Игоря Никитина сняли вратаря в надежде спасти игру, но получили гол в пустые ворота — хет-трик оформил Александр Барабанов.

4:2 — СКА впервые с октября 2017 года побеждает ЦСКА в регулярном чемпионате и, набрав 48 очков, поднимается на первое место в Западной конференции, сместив оттуда своего сегодняшнего соперника.

Регулярный чемпионат КХЛ

ЦСКА (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:4 (1:1; 1:0; 0:3)