Месси в рекордный шестой раз получил "Золотой мяч"

Аргентинский нападающий с 2015 года не становился обладателем главной футбольной награды.

На гала-вечере в парижском театре Шатле назвали обладателя "Золотого мяча" 2019 года. Им стал капитан "Барселоны" Лионель Месси. 32-летний аргентинец в рекордный шестой раз выиграл эту награду, обойдя Криштиану Роналду (пять "Золотых мячей").

Месси выигрывал "Золотой мяч" в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах. В прошедшем сезоне он вместе с "Барселоной" стал чемпионом Испании, выиграв бомбардирскую гонку, а также дошёл до полуфинала Лиги чемпионов. На Кубке Америки ведомая Месси сборная Аргентины заняла третье место.