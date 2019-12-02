Вратарь "Ливерпуля" стал первым в истории обладателем приза Льва Яшина

Церемония вручения "Золотого мяча" в этом году пополнилась ещё одной наградой. Журнал France Football учредил приз лучшему вратарю мира. Он получил имя великого советского голкипера Льва Яшина — единственного футболиста этого амплуа за всю историю, которому удалось выиграть "Золотой мяч". Своеобразным преемником голкипера "Динамо" и сборной СССР и первым обладателем нового трофея стал бразильский вратарь "Ливерпуля" Алисон Бекер.
Alisson is the very first #yachinetrophy! 🧤 #ballondor pic.twitter.com/7Z2REMmxUE— #BallondOr (@francefootball) December 2, 2019
Алисон в минувшем сезоне выиграл Лигу чемпионов с "Ливерпулем" и Кубок Америки со сборной Бразилии. В борьбе за трофей он обошёл немца Марка-Андре тер Стегена из "Барселоны" и соотечественника Эдерсона из "Манчестер Сити".