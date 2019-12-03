Россиянин забил классный гол в НХЛ, мастерски переиграв вратаря "Анахайма"

Эта шайба стала четвёртой для российского нападающего "королей" Николая Прохоркина в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги.

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ клуб "Анахайм Дакс" со счётом 4:2 нанёс поражение команде "Лос-Анджелес Кингз". В составе "королей" заброшенной шайбой отметился российский форвард Николай Прохоркин. При счёте 3:1 россиянин на скорости принял шайбу, вкатился с ней в зону соперника, проскользнул между двух защитников "уток" и на паузе переиграл голкипера Райана Миллера.

Nikolai Prokhorkin dances around the Anaheim Ducks for a beautiful goal to make it a 3-2 game 😱#GoKingsGo pic.twitter.com/wh988WTXAi — LA Kings (@LAKings) December 3, 2019

Для Прохоркина этот гол стал четвёртым в его дебютном сезоне НХЛ. В нынешнем регулярном чемпионате Николай принял участие в 11 матчах, в которых набрал 5 (4+1) очков за результативность.

Регулярный чемпионат НХЛ

"Анахайм Дакс" — "Лос-Анджелес Кингз" — 4:2 (2:0; 1:2; 1:0)