Бразильский немец и звезда АПЛ. Кто такой Алисон, получивший трофей Яшина

Алисон Бекер
- 27 лет
- Бразильский игрок немецкого происхождения
- Наиболее известен как просто Алисон
Алисон является воспитанником "Интернационале"
- За бразильский "Интер" он провёл 44 матча (-44)
- И четыре раза выиграл Лигу Гаушу
В 2016-м подписал контракт с "Ромой". Всего провёл 37 игр (-28)
- Дебют состоялся в августе 2016 года в квалификации ЛЧ
- Первый сезон провёл как второй вратарь команды
- Дебютировал в Серии А в 2017-м
Алисон ярко заявил о себе в Италии. Его надёжная игра помогла "Роме" дойти до полуфинала Лиги чемпионов
Зимой 2018-го купить Бекера хотели несколько топ-клубов. Он выбрал "Ливерпуль"
- На его счету 38 матчей за "Ливерпуль" и 22 пропущенных гола
- Успел получить "Золотую перчатку" по итогу прошлого сезона
Сумма трансфера Бекера в "Ливерпуль" составила 72,5 млн евро
- Он стал самым дорогим вратарём после Буффона, который целых 17 лет носил это звание
- Но спустя месяц самым дорогим стал Кепа
Если бы я знал, что Алисон будет настолько хорош, то заплатил бы за него вдвое больше
Юрген Клопп, главный тренер "Ливерпуля"
Фото © Instagram.com/liverpoolfc
Дебютировал за сборную в 2015 году в матче отбора на ЧМ-2018 против Венесуэлы
- У него 33 матча за национальную команду, в которых он пропустил 14 мячей
- В 2018-м сыграл на чемпионате мира в России
Командные достижения
- 4-кратный чемпион Лиги Гаушу
- Победитель Лиги чемпионов (2018/19)
- Победитель Кубка Америки (2019)
Личные достижения
- Лучший вратарь года в Италии (2018)
- Лучший вратарь Кубка Америки (2019)
- Золотая перчатка АПЛ (2018/19)
- Лучший вратарь ЛЧ (2019)
И вот по итогу этого года Алисон стал первым в истории обладателем трофея Яшина
В Париже на церемонии трофей представляли внук Яшина, голкипер Антон Шунин и руководители "Динамо"
Для меня огромная честь получить такую награду! Хочу поблагодарить мою семью и родителей. Не считаю это удачей. Это благословение, за которое я очень благодарен. Отдельно хочу поблагодарить партнёров по "Ливерпулю", без которых этого не было бы
Алисон Бекер