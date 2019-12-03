Бразильский немец и звезда АПЛ. Кто такой Алисон, получивший трофей Яшина

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Фото © EPA / YOAN VALAT

В рамках престижной премии "Золотой мяч" учредили отдельный трофей имени Льва Яшина, которым будут награждать лучшего вратаря по итогу года. Первым в истории обладателем этой награды стал вратарь сборной Бразилии и "Ливерпуля" Алисон Бекер. Давайте знакомиться с ним поближе.

Алисон Бекер

  • 27 лет
  • Бразильский игрок немецкого происхождения
  • Наиболее известен как просто Алисон

Фото © Instagram.com/alissonbecker

Алисон является воспитанником "Интернационале"

  • За бразильский "Интер" он провёл 44 матча (-44)
  • И четыре раза выиграл Лигу Гаушу

В 2016-м подписал контракт с "Ромой". Всего провёл 37 игр (-28)

  • Дебют состоялся в августе 2016 года в квалификации ЛЧ
  • Первый сезон провёл как второй вратарь команды
  • Дебютировал в Серии А в 2017-м

Алисон ярко заявил о себе в Италии. Его надёжная игра помогла "Роме" дойти до полуфинала Лиги чемпионов

Зимой 2018-го купить Бекера хотели несколько топ-клубов. Он выбрал "Ливерпуль"

  • На его счету 38 матчей за "Ливерпуль" и 22 пропущенных гола
  • Успел получить "Золотую перчатку" по итогу прошлого сезона

Сумма трансфера Бекера в "Ливерпуль" составила 72,5 млн евро

  • Он стал самым дорогим вратарём после Буффона, который целых 17 лет носил это звание
  • Но спустя месяц самым дорогим стал Кепа

Если бы я знал, что Алисон будет настолько хорош, то заплатил бы за него вдвое больше

Юрген Клопп, главный тренер "Ливерпуля"

Фото © Instagram.com/liverpoolfc

Дебютировал за сборную в 2015 году в матче отбора на ЧМ-2018 против Венесуэлы

  • У него 33 матча за национальную команду, в которых он пропустил 14 мячей
  • В 2018-м сыграл на чемпионате мира в России

Командные достижения

  • 4-кратный чемпион Лиги Гаушу
  • Победитель Лиги чемпионов (2018/19)
  • Победитель Кубка Америки (2019)

Фото © Instagram.com/alissonbecker

Личные достижения

  • Лучший вратарь года в Италии (2018)
  • Лучший вратарь Кубка Америки (2019)
  • Золотая перчатка АПЛ (2018/19)
  • Лучший вратарь ЛЧ (2019)

Фото © Instagram.com/alissonbecker

И вот по итогу этого года Алисон стал первым в истории обладателем трофея Яшина

В Париже на церемонии трофей представляли внук Яшина, голкипер Антон Шунин и руководители "Динамо"

Для меня огромная честь получить такую награду! Хочу поблагодарить мою семью и родителей. Не считаю это удачей. Это благословение, за которое я очень благодарен. Отдельно хочу поблагодарить партнёров по "Ливерпулю", без которых этого не было бы

Алисон Бекер

Фото © Instagram.com/alissonbecker

Автор:
Галина Глазко
ГГ
Галина Глазко
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