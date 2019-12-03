Отдайте Дзюбе! "Золотой мяч" превратился в фарс, и с этим нужно что-то делать

Лионель Месси снова получил "Золотой мяч", хотя за год не выиграл ничего значимого. Мир снова не понимает: приз всё-таки дают за личные достижения или командные? Награда в очередной раз доказала, что себя изжила и с нею нужно что-то делать. Может, просто отдать приз Дзюбе?

Месси, безусловно, великий футболист, и с этим вряд ли кто-то будет спорить. И ему, как говорят многие эксперты, можно давать "Золотой мяч" хоть каждый год. Но то, что он получил награду в шестой раз, — это уже за гранью. Серьёзно? Опять? За что? Вопросов, кажется, традиционно больше, чем ответов...

Но давайте попробуем разобраться. В официальной формулировке журнала France Football, который вручает награду, сказано, что она присуждается лучшему футболисту года в Европе и вручается футболисту, который признаётся лучшим в каждом календарном году. Само собой, никаких официальных критериев нигде не сформулировано, поэтому каждый раз их приходится придумывать самостоятельно, чтобы подогнать решение под ответ.

Итак, в этом году "Золотой мяч" снова у Месси. В чём же он стал лучшим? Один из главных критериев крутости футболиста — его выступление в Лиге чемпионов — главном европейском клубном турнире. Здесь Лео действительно был хорош: 12 голов и звание лучшего бомбардира турнира. Но так ли это значимо, если в самом важном матче Месси был абсолютно бессилен и вместе с "Барселоной" проиграл "Ливерпулю" со счётом 0:4? И сделал аргентинца таким беспомощным защитник мерсисайдцев Вирджил ван Дейк — как раз главный конкурент Месси в борьбе за "Золотой мяч".

И да, именно ван Дейк стал победителем Лиги чемпионов и вообще стал настоящим открытием года: игрок обороны, которому удаётся конкурировать с признанными суперзвёздами в медийности. Он не забивает голы пачками, как те же Месси и Роналду, зато никому не даёт себя обыграть! Защитники не получали "Золотой мяч" с 2006 года, и у голландца был реальный шанс вернуть те времена: не хватило каких-то семи баллов...

Лионель Месси (Аргентина, "Барселона") — 686 баллов Вирджил ван Дейк (Нидерланды, "Ливерпуль") — 679 баллов Криштиану Роналду (Португалия, "Ювентус") — 476 баллов

Lionel Messi : 6⃣8⃣6⃣ points

Virgil van Dijk : 6⃣7⃣9⃣ points



L'incroyable écart tout en haut du classement du #BallondOr France Football 2019 !



👉 Plus d'infos : https://t.co/crDU4o7OMW

👉 Le classement complet : https://t.co/TAsuGv2xkl pic.twitter.com/EqwDjC6k8f — #BallondOr (@francefootball) December 3, 2019

Но о'кей, видимо, всё-таки гораздо круче выиграть чемпионат страны из топ-5 и стать лучшим бомбардиром. Хотя погодите-ка... ведь этим может похвастаться не только Месси и "Барселона": Килиан Мбаппе добился того же самого с ПСЖ во Франции, а Роберт Левандовский — с "Баварией" в Германии. Но в течение всего календарного года Месси-то точно был круче всех, правда? А вот и нет! В списке лучших бомбардиров 2019 года аргентинец уступает всё тому же Левандовскому, который уже перешагнул отметку в полсотни голов.

51 гол в 54 матчах: Роберт Левандовский ("Бавария" и сборная Польши)

46 голов в 54 матчах: Лионель Месси ("Барселона" и Аргентина)

38 голов в 55 матчах: Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити" и Англия)

36 голов в 43 матчах: Килиан Мбаппе (ПСЖ и Франция)

35 голов в 45 матчах: Эрик Сорга ("Флора" и Эстония)

Ну, а теперь то, ради чего вы зашли в этот текст. Даже Дзюба заслуживает "Золотой мяч" больше, чем Месси! Да-да-да, аргентинец нереально крут, и его величие способно затмить всё на свете, но давайте обратимся к цифрам:

Лионель Месси — 11 голов и 8 голевых передач в этом сезоне

Артём Дзюба — 12 голов и 11 голевых передач в этом сезоне

При этом если "Барселона" идёт на равных с мадридским "Реалом" и всего на одно очко опережает "Севилью", то "Зенит" оторвался от второго места в таблице РПЛ уже на целых восемь очков, в чём гигантская заслуга именно Дзюбы, который регулярно совершает голевые действия в решающие моменты матчей с прямыми конкурентами. Например, в последнем матче с тем же "Спартаком" именно его борьба с защитником Ильёй Кутеповым и привела к решающему голу, который в итоге записали как автогол защитника.

Дзюба проводит абсолютно лучший сезон в своей карьере, хотя его уже десять раз успели списать со счетов и продолжают травить непонятно за что. А выдавать невероятный уровень игры в футбол под тотальным психологическим прессом — это класс. Класс уровня обладателя "Золотого мяча".

Конечно, такие заявления — это авансы, условности и гиперболы. Но само то, что церемонию вручения "Золотого мяча" уже просто невозможно смотреть из-за превращения происходящего в фарс, — это факт. Видимо, так и подумал Роналду, решив в очередной раз её проигнорировать. Месси велик, велик и ещё тысячу раз велик, но, может, всё-таки хватит давать ему эти золотые мячи? Серьёзно, их уже даже ставить некуда!