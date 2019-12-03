Дацик сразится в Казани против легенды К-1

15 декабря в Казани состоится финал 12-го сезона розыгрыша Гран-при TNA Cup, в результате которого поклонники К-1 узнают имена трёх новых чемпионов организации. Но при всём уважении к финалистам, главным событием предстоящего бойцовского шоу в столице Татарстана станет всё же супербой в тяжёлом весе между главным фрик-бойцом России Вячеславом Дациком и живой легендой мирового кикбоксинга Жеромом Ле Банне. Привет олдскульным фанатам из девяностых…

Французский боец является символом зарождения и расцвета японской организации К-1, дебютировав в этом промоушене в 1995 году. На старте Жером выиграл в трёх поединках кряду, уступив лишь в финале Гран-при другой легенде кикбоксинга Петеру Артсу. С этого момента Ле Банне стал позиционироваться как представитель элиты мирового К-1. За долгие годы карьеры в Стране восходящего солнца парижанин бился со всем цветом кикбоксинга. К примеру, трижды выиграл у Марка Ханта, дважды — у Эрнесто Хоста и Майка Бернардо, а также одолел таких топов, как Петер Артс, Реми Боньяски, Стефан Леко, Тайрон Спонг, Гари Гудридж, Дон Фрай, Сэм Греко.

Всего же в профессиональном кикбоксинге Жером провёл 105 поединков (81-22-2). Несмотря на то что французу 26 декабря исполнится 47 лет, Ле Банне активно продолжает свою бойцовскую карьеру, выступая в самых различных точках Земли, гастролируя, так сказать, по городам и весям планеты. Конечно же, уровень оппозиции титулованного спортсмена оставляет желать лучшего, но, как ни крути, Ле Банне идёт на победной серии в К-1 из восьми поединков.

В 2019 году Жером провёл три боя, нокаутировав всех своих малоизвестных противников. Крайнее поражение Geronimo потерпел в 2013 году, уступив решением Сергею Харитонову. Но, если говорить о ММА, то в 2017 году Ле Банне проиграл болевым приёмом Роке Мартинесу, доведя свой рекорд в смешанных единоборствах до отметки 3-3.

Вячеслав Дацик (5-8-0) на заре своей бойцовской карьеры в конце девяностых был завсегдатаем турниров по тайскому боксу и К-1, выступая, как правило, в различных столичных казино. Рыжий Тарзан позиционирует себя как боец тайского бокса, но всё же славы он добился на турнирах по боям без правил. Официальный рекорд Дацика — 5-8, но как минимум несколько десятков поединков по определённым причинам не вошли в профайл бойца на авторитетном портале Sherdog.com.

В 2019 году после 13 лет отсутствия в большом спорте по причине присутствия в местах не столь отдалённых "сын Сварога, повелитель муромских лесов из рода Серых Псов" провёл скандальный поединок против легковеса-блогера Артёма Тарасова. Фейковый поединок завершился странной дисквалификацией Дацика, а сам боец впоследствии рассказал, что на победу Тарасова в тотализаторе поставили деньги многие авторитетные люди, включая соорганизатора фрикового боя Амирана Сардарова…

Поединок 46-летнего ушедшего в тираж ветерана против 38-летнего фрика-дебошира, как бы это парадоксально не звучало, — главное событие для бойцовской индустрии нашей страны в оставшиеся дни уходящего года. Да, поклонников ММА ждёт ещё выступление Фёдора Емельяненко под Новый год, но не удивляйтесь, если в итоге количество просмотров боя Дацик — Ле Банне будет больше, чем у схватки Последнего Императора и Рампейджа Джексона. Ящик Пандоры боёв фриков был безжалостно раскрыт 29 ноября не кем иным, как младшим братом Фёдора — Александром Емельяненко, а значит, в ближайшие годы нас ждёт совсем другой ММА…