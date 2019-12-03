Глава IIHF: ЧМ-2023 и МЧМ-2023 пройдут в России. Перенести турниры невозможно

Хоккейный функционер заявил, что для полного понимания ситуации нужно дождаться официального решения Всемирного антидопингового агентства.

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил, что не допускает возможности переноса хоккейных международных турниров, которые должны пройти в России в 2023 году.

— Нам нужно дождаться официального решения WADA. Потом будут комментарии. Я свою позицию уже высказывал. Будет сложно, иначе говоря, невозможно поменять локацию чемпионата мира. Ожидаем, что оба турнира пройдут в России, — цитирует слова Фазеля РИА "Новости".

Напомним, чемпионат мира по хоккею — 2023, а также молодёжное первенство планеты — 2023 должны состояться в России, однако Всемирное антидопинговое агентство выступило с рекомендацией запретить России в течение ближайших четырёх лет проводить международные соревнования на территории страны, а также лишить сборную России возможности выступать под своим флагом.

Заседание исполкома WADA намечено на 9 декабря, на нём и будет принято окончательное решение.