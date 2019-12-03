Глава IIHF: ЧМ-2023 и МЧМ-2023 пройдут в России. Перенести турниры невозможно

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил, что не допускает возможности переноса хоккейных международных турниров, которые должны пройти в России в 2023 году.
— Нам нужно дождаться официального решения WADA. Потом будут комментарии. Я свою позицию уже высказывал. Будет сложно, иначе говоря, невозможно поменять локацию чемпионата мира. Ожидаем, что оба турнира пройдут в России, — цитирует слова Фазеля РИА "Новости".
Напомним, чемпионат мира по хоккею — 2023, а также молодёжное первенство планеты — 2023 должны состояться в России, однако Всемирное антидопинговое агентство выступило с рекомендацией запретить России в течение ближайших четырёх лет проводить международные соревнования на территории страны, а также лишить сборную России возможности выступать под своим флагом.
Заседание исполкома WADA намечено на 9 декабря, на нём и будет принято окончательное решение.