Россия предпочла отдать "Золотой мяч" Роналду, а не Месси

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Представитель нашей страны в голосовании поставил на первое место именно португальского футболиста.

Стали известны детали голосования за "Золотой мяч" 2019 года. Опрос проводит журнал France Football, в нём принимают участие журналисты из разных стран. Представитель России Константин Клещёв ("Матч ТВ") выбрал такую пятёрку лучших игроков года:

  1. Криштиану Роналду ("Ювентус", сборная Португалии)
  2. Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль", сборная Нидерландов)
  3. Лионель Месси ("Барселона", сборная Аргентины)
  4. Бернарду Силва ("Манчестер Сити", сборная Португалии)
  5. Садио Мане ("Ливерпуль", сборная Сенегала)

Напомним, что награду в итоге выиграл Лионель Месси, на семь баллов опередив Вирджила ван Дейка. Для аргентинца этот приз стал уже шестым, у Роналду — пять аналогичных наград.

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