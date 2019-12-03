Россия предпочла отдать "Золотой мяч" Роналду, а не Месси

Стали известны детали голосования за "Золотой мяч" 2019 года. Опрос проводит журнал France Football, в нём принимают участие журналисты из разных стран. Представитель России Константин Клещёв ("Матч ТВ") выбрал такую пятёрку лучших игроков года:
- Криштиану Роналду ("Ювентус", сборная Португалии)
- Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль", сборная Нидерландов)
- Лионель Месси ("Барселона", сборная Аргентины)
- Бернарду Силва ("Манчестер Сити", сборная Португалии)
- Садио Мане ("Ливерпуль", сборная Сенегала)
Кто и как голосовал за «Золотой мяч» #BallonDor2019— Sergey Akulinin (@S_Akulinin) December 3, 2019
Полные итоги.
Люблю поизучать внимательно.
Там всегда пара интересных персонажей найдется 😏 pic.twitter.com/Ob2bn2t7Ys
Напомним, что награду в итоге выиграл Лионель Месси, на семь баллов опередив Вирджила ван Дейка. Для аргентинца этот приз стал уже шестым, у Роналду — пять аналогичных наград.