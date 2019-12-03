Сборная России объявила состав на Кубок Первого канала. Едут сильнейшие

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Фото © ФХР

На российском этапе Еврохоккейтура в составе национальной команды сыграют практически все сильнейшие русские хоккеисты, выступающие в КХЛ.

Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с составом национальной команды на домашний турнир Еврохоккейтура — Кубок Первого канала 2019 года.

В состав первой команды страны вошли:

вратари: Илья Сорокин (ЦСКА), Александр Самонов (СКА), Тимур Билялов ("Ак Барс");

защитники: Никита Нестеров (ЦСКА), Вячеслав Войнов ("Авангард"), Рушан Рафиков ("Локомотив"), Артём Зуб, Игорь Ожиганов (оба — СКА), Андрей Педан, Альберт Яруллин, Никита Лямкин (все — "Ак Барс"), Андрей Миронов ("Динамо" М);

нападающие: Михаил Григоренко, Кирилл Капризов, Антон Слепышев, Сергей Андронов, Павел Карнаухов (все — ЦСКА), Андрей Кузьменко, Антон Бурдасов, Владимир Ткачёв, Евгений Кетов, Александр Барабанов (все — СКА), Вадим Шипачёв ("Динамо" М), Владимир Ткачёв ("Ак Барс"), Кирилл Семёнов ("Авангард"), Дамир Жафяров ("Торпедо"), Никита Сошников ("Салават Юлаев");

штаб сборной: глава штаба — Роман Ротенберг, главный тренер — Алексей Кудашов, старший тренер Алексей Жамнов, тренеры — Анвар Гатиятулин, Александр Савченков, тренер вратарей — Рашит Давыдов, тренер по физподготовке — Александр Трошин.

Кубок Первого канала — 2019 пройдёт с 12 по 15 декабря. Сборная России в Москве на "ЦСКА-арене" встретится со сборными Швеции и Чехии, а игру против финнов наша команда проведёт в Санкт-Петербурге на футбольном стадионе "Газпром-арена".

Расписание Кубка Первого канала

12 декабря (четверг)

20:00 (мск) Швеция — Россия

20:30 Финляндия — Чехия (матч состоится в Пльзени, Чехия)

14 декабря (суббота)

11:00 Финляндия — Швеция

15:00 Россия — Чехия

15 декабря (воскресенье)

14:00 Чехия — Швеция

16:00 Россия — Финляндия (матч на футбольном стадионе в Санкт-Петербурге)

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