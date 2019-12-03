"Локомотив" вырвал победу у "Металлурга"

Ярославский "Локомотив" в матче регулярного чемпионата КХЛ на домашнем льду нанёс поражение магнитогорскому "Металлургу" — 3:2. Основное время игры закончилось со счётом 2:2, а в послематчевых буллитах точнее оказались железнодорожники.
Уральская команда в ходе встречи благодаря заброшенным шайбам защитника Григория Дронова (37') и нападающего Денниса Расмуссена (49') дважды выходила вперёд.
Однако "Локомотив" каждый раз находил в себе силы сравнивать счёт. Голами у "Локо" отметились форвард Денис Алексеев (47') и защитник Роман Савченко (53').
Овертайм победителя не выявил, и всё в этой игре решил единственный точный послематчевый бросок в исполнении французского нападающего ярославской команды Стефана Да Косты. 3:2 — "Локомотив" одерживает трудную волевую победу.
Регулярный чемпионат КХЛ
- "Локомотив" — "Металлург" (Мг) — 3:2 Б (0:0; 0:1; 2:1; 0:0; 1:0)
- "Салават Юлаев" — "Трактор" — 5:2 (2:1; 2:1; 1:0)
- "Сочи" — "Динамо" (Мн) — 4:1 (2:0; 2:1; 0:0)
- "Торпедо" (НН) — "Автомобилист" — 2:3 ОТ (1:0; 1:1; 0:1; 0:1)