"Локомотив" вырвал победу у "Металлурга"

Магнитогорцы дважды вели в счёте, однако уступили ярославскому клубу в серии послематчевых бросков.

Ярославский "Локомотив" в матче регулярного чемпионата КХЛ на домашнем льду нанёс поражение магнитогорскому "Металлургу" — 3:2. Основное время игры закончилось со счётом 2:2, а в послематчевых буллитах точнее оказались железнодорожники.

Уральская команда в ходе встречи благодаря заброшенным шайбам защитника Григория Дронова (37') и нападающего Денниса Расмуссена (49') дважды выходила вперёд.

Однако "Локомотив" каждый раз находил в себе силы сравнивать счёт. Голами у "Локо" отметились форвард Денис Алексеев (47') и защитник Роман Савченко (53').

Овертайм победителя не выявил, и всё в этой игре решил единственный точный послематчевый бросок в исполнении французского нападающего ярославской команды Стефана Да Косты. 3:2 — "Локомотив" одерживает трудную волевую победу.

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