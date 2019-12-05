Загитову "убивают" гениальные подруги. Выживет ли олимпийская чемпионка в финале

В эти выходные в итальянском Турине пройдёт главный старт первой части сезона — финал Гран-при по фигурному катанию. Россия по традиции последних лет максимально представлена в женском одиночном катании: нашу страну представят четыре спортсменки. Три из них разделили победы на всех этапах чемпионской серии, а четвёртая — это Алина Загитова. Сможет ли олимпийская чемпионка навязать борьбу своим юным подругам по команде Тутберидзе?

В финале Гран-при будет целых четыре представительницы России — прямо как в сезоне 2016/2017. Но если тогда наши фигуристки заняли первое, третье, пятое и шестое места, то сейчас букмекеры ставят на исключительно русский пьедестал почёта. А если бы Евгении Медведевой и Елизавете Туктамышевой повезло чуть больше — в Турине состоялась бы вообще полноценная репетиция чемпионата России.

Но имеем то, что имеем: четырёх топовых российских фигуристок и только три места на пьедестале почёта. Кто окажется лишней?

Учитывая результаты сезона, аутсайдером в этом противостоянии выглядит именно Алина Загитова. Свою путёвку в финал олимпийская чемпионка буквально выгрызала, рискуя потерять её на Гран-при Японии. Трусова, Щербакова и Косторная не имели никаких проблем, легко выиграв по два своих этапа. Учитывая, что техническая база, которую все четыре наших спортсменки заявили на финал, не отличается от той, что они демонстрировали по сезону, можно примерно представить расклад сил в Турине.

Александра Трусова — Королева четверных

Александра Трусова — это совершенно уникальное явление в сегодняшнем женском одиночном катании. Она исполняет в произвольной программе целых четыре четверных прыжка — такое не под силу даже большинству мужчин. А 15-летняя Саша с улыбкой заявляет, что не прочь бы с ними посоревноваться. Оно и неудивительно — среди девушек у неё пока соперниц нет.

But It's Trusova who takes the title in Moscow! 🤩

Ladies podium

🥇Alexandra TRUSOVA 🇷🇺

🥈Evgenia MEDVEDEVA 🇷🇺

🥉Mariah BELL 🇺🇸



Full results https://t.co/r94LzNRPgp pic.twitter.com/qaBx0Fyqkt — ISU Figure Skating (@ISU_Figure) November 16, 2019

С одной стороны, Косторная в Японии не добрала до мирового рекорда Трусовой всего один балл. С другой — сама Трусова до сих пор максимально не раскрыла свой потенциал. В её наборе есть сальхов и лутц в четыре оборота, а также два каскада с четверными тулупами. При этом на этапах Гран-при она не смогла справиться с сальховом, что оставляет ей возможность для манёвра.

Её лучший результат сезона — 241 балл. Если добавить сюда чистый четверной сальхов, это уже унесёт её за 250 баллов. А если Трусова ещё и справится с недавно освоенным тройным акселем...

Анна Щербакова — девочка-трансформер

Анна Щербакова — действующая чемпионка России и единственная в мире фигуристка, которая способна отвечать на четверные прыжки Трусовой той же монетой. Правда, в её арсенале таких элементов меньше: два четверных лутца. Зато Щербакова может похвастаться уникальной фишкой с меняющим цвет платьем, что заставляет зацепить на ней взгляд.

227,76 — лучший результат, который в этом году покорился Анне. При этом у неё стабильно были проблемы в одной из программ. Если допустить, что Щербакова обойдётся без ошибок в прыжках, исправит все неясные рёбра и безупречно исполнит все дорожки шагов, то вполне может рассчитывать на 242 балла.

Алёна Косторная — богиня "зрелого женского"

Косторная, в отличие от подруг по команде Тутберидзе, пока не выучила четверной прыжок. Чтобы не отставать, Алёна экстренно выучила тройной аксель и очень умело его использует. Она исполняет уже три таких прыжка в течение двух программ, а вкупе с почти идеальными оценками за компоненты это делает её одной из фавориток финала.

👩‍🎤 A little bit of rock and dance to brighten up your day, courtesy of Alena Kostornaia 🇷🇺#GPFigure #FigureSkating pic.twitter.com/2u3XHvmRVI — ISU Figure Skating (@ISU_Figure) November 23, 2019

В виртуальной битве Косторная уже победила Трусову. Да, ей не удалось побить мировой рекорд, но она опередила Сашу по сумме баллов за два этапа Гран-при — 476 баллов против 475,49. Это, казалось бы, мизерное преимущество даёт Косторной вполне реальный шанс на победу: её катание судьи оценивают намного выше, чем у других юных фигуристок, и Алёна даже в свои 16 лет уже считается чуть ли не эталоном "зрелого женского".

В Японии она набрала космические 240 баллов и чуть-чуть не дотянулась до мирового рекорда. При этом один из тройных акселей у Косторной вышел со степ-аутом. Если же она приземлит его чисто, то может получить порядка 247 баллов.

Алина Загитова — угасающая звезда

Текущий сезон для Алины Загитовой — определённо самый сложный в карьере с точки зрения результатов. Если в прошлом году сразу после Олимпиады она боролась сама с собой, искала мотивацию и старалась избежать ошибок, то сейчас диспозиция уже кардинально поменялась: даже идеальный прокат не гарантирует олимпийской чемпионке победу, потому что появились слишком сильные соперницы.

У Трусовой есть четыре четверных прыжка, у Щербаковой — два, у Косторной — три тройных акселя. Загитова пока не практикует ни один из этих ультраэлементов, что лишает её возможности бороться за первые места при прочих равных. Как же она выигрывала раньше? Просто ещё год назад никто из взрослых фигуристок даже не мечтал исполнять то, что сейчас стабильно показывает новое поколение учениц Тутберидзе.

Лучший результат сезона у Загитовой — очень скромные 217,99 балла. Если сложить её лучшие короткую и произвольную программы, то получится 225 баллов. Если Алина доведёт свой коронный каскад тройной лутц — тройной риттбергер до идеального состояния, улучшит комбинированные вращения и избежит малейших помарок, то сможет повысить свой результат максимум до 236 баллов.

Что в сумме?

Если 4А (Александра, Анна, Алёна и Алина) идеально исполнят все заявленные элементы, то расклад получится приблизительно таким:

Александра Трусова — 250 баллов. Алёна Косторная — 247 баллов. Анна Щербакова — 242 балла. Алина Загитова — 236 баллов.

Что и требовалось доказать: в абсолютно идеальных, в какой-то степени даже герметичных условиях действующая олимпийская чемпионка Алина Загитова будет вынуждена официально сложить оружие сразу перед тремя своими юными подругами по группе Этери Тутберидзе. Сама она, возможно, уже смирилась с таким раскладом. Конечно, Загитова будет продолжать стараться показать свой максимум, но тот факт, что даже этого не хватит для победы, если сразу все не начнут ошибаться, не может не сидеть у неё в голове.

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С другой стороны, Загитова — одна из двух фигуристок в истории, которая сумела оформить карьерный Большой шлем, то есть выиграть все значимые турниры в этом виде спорта. Плюс, судя по её интервью и обилию внефигурной деятельности в последнее время, можно судить, что в какой-то степени большими победами Алина уже пресытилась. Она обязательно вернётся лучшей версией себя спустя какое-то время, но сейчас ничего поделать с ситуацией спортсменка не может. Елизавета Туктамышева в свои почти 23 года уже сумела шокировать мир четверным прыжком. Загитова — не меньший пахарь и наверняка тоже усердно работает над этим, тем более что живые примеры у неё прямо под боком.

Рика Кихира — японская угроза

Но было бы совершенно неправильно судить о возможных раскладах в финале Гран-при без учёта действующей победительницы турнира Рики Кихиры. Американка Брэди Теннелл — при всём к ней уважении — наверняка будет смиренным наблюдателем на этом празднике жизни, а вот японка полна амбиций побороться за медали. И, более того, у Кихиры для этого есть и соответствующий технический контент.

Её личный рекорд — 233 балла, который она установила как раз в прошлогоднем финале Гран-при. В этом сезоне японка набирала 230 и 232 балла. Во-первых, это уже больше, чем удавалось Загитовой и Щербаковой. Во-вторых, даже с такой базой (у Кихиры есть три тройных акселя) ей есть куда расти. В-третьих, Рику настолько шокировали рекорды Трусовой, что она уже выучила четверной прыжок и вроде бы готова исполнить его на соревнованиях.

🎌Everyone in the Arena, please stand up for Rika Kihira🎌She is all smiles after her program.



🔢 Live Results: https://t.co/Sc18QlwTJL



#⃣ #GPFigure #FigureSkating pic.twitter.com/dHDHF0Af00 — ISU Figure Skating (@ISU_Figure) November 22, 2019

Если Кихире действительно удастся впервые чисто исполнить сальхов в четыре оборота на соревнованиях, а затем ещё и сохранить силы на абсолютно безупречное исполнение остальной части программы, то японке вполне по силам прибавить к своему рекорду ещё десять баллов. Итого — потенциальные 243.

В таком случае виртуальный расклад уже поменяется, и на пьедестале почёта будет стоять именно японская спортсменка:

Александра Трусова — 250 баллов Алёна Косторная — 247 баллов Рика Кихира — 243 балла Анна Щербакова — 242 балла Алина Загитова — 236 баллов

Все эти расклады реальны?

Конечно, подобная математика в любом случае останется лишь приблизительной, ведь женское фигурное катание — самый непредсказуемый, а оттого и такой увлекательный вид спорта. Кто мог в феврале 2018 года предположить, что Евгения Медведева уйдёт от Этери Тутберидзе к Брайану Орсеру, Елизавета Туктамышева героически возродится из пепла, а четверные прыжки у девушек из утопической сказки превратятся в отрезвляющую реальность? А ведь с Олимпиады в Пхёнчхане не прошло и двух лет...

Поэтому, конечно, уповать на идеальный сценарий бессмысленно. Наверняка кто-нибудь не справится с прыжком или внезапно изменит контент, а предсказать оценки судей, судя по ходу текущего сезона, даже теоретически невозможно. Поэтому интрига в любом случае остаётся гигантской, а напряжение — невероятным. А ведь до конца календарного года нас ждёт ещё и чемпионат России в Красноярске! Битва за медали только начинается.

Финал Гран-при по фигурному катанию

Турин, Италия

6 декабря

Женщины, короткая программа:

21:45 Первый канал (сайт)

7 декабря

Женщины, произвольная программа:

22:50 Первый канал (сайт), Первый канал (ТВ)

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