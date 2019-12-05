Овечкин зажёг паяльник на скамейке запасных "Вашингтона". И это взорвало Сеть

Таким образом капитан "Кэпиталз" удалил наклейку со шлема, которая мешала форварду играть в хоккей.

Российский нападающий и капитан клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин во время выездного матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Лос-Анджелес Кингз" (3:1), находясь на скамейке запасных, с помощью паяльника удалил наклейку со шлема, которая, по словам россиянина, очень ему мешала.

— Использовал паяльник, чтобы удалить наклейку со шлема. Она сводила меня с ума, и я никак не мог избавиться от неё, — сказал после игры Овечкин.

stay hot babes 🔥 pic.twitter.com/JBJZ7c2jrG — Washington ☃️ Capitals (@Capitals) December 5, 2019

"Вашингтон" победил "Лос-Анджелес" со счётом 3:1, одержав пятую победу подряд. Никто из российских хоккеистов в составе обеих команд результативными действиями не отметился.

Регулярный чемпионат НХЛ

"Лос-Анджелес Кингз" — "Вашингтон Кэпиталз" — 1:3 (0:2; 0:0; 1:1)