Всё или ничего. Сможет ли Поветкин остановить грозу русских боксёров?

Седьмого декабря в Саудовской Аравии состоится грандиозное боксёрское шоу, со-главным событием которого станет поединок в тяжёлом весе между чемпионом мира по версии WBA Inter-continental россиянином Александром Поветкиным и ярким проспектом из США Майклом Хантером.

40-летний Русский Витязь близок к завершению своей богатой на события спортивной карьеры, но в то же время ещё способен повоевать с кем-то из категории "суперчемпионов". Но получит ли такой шанс Поветкин (35-2-0), целиком и полностью будет зависеть от результата боя против Хантера (18-1-0).

Потерпев второе поражение в карьере в поединке с Энтони Джошуа в сентябре прошлого года, россиянин принял предложение от кузена знаменитого Тайсона Фьюри — Хьюи Фьюри. Разобрав на части британского оппонента, Поветкин вновь заставил боксёрский мир воспринимать себя как бойца самого высокого уровня. Но способен ли Русский Витязь биться на равных с нынешними звёздами тяжёлого веса? Ответить сложно. Даже в предстоящем поединке против не самого именитого соперника Александр является андердогом. В среднем букмекерские конторы дают на победу Поветкина коэффициент 2,5, тогда как ставки на успех Майкла принимаются с коэффициентом 1,5.

Русский Витязь в своей карьере проигрывал только действительно большим чемпионам, таким как Энтони Джошуа и Владимир Кличко. Всех остальных Поветкин неизменно побеждал, притом так, что это не вызывало вопросов (24 КО). Но время идёт… Александру уже 40, и это даже не критический для бокса возраст, это уже пенсия… Поветкин оттягивает её так, как это только возможно, но в случае поражения от Хантера всё будет кончено.

31-летний американец по прозвищу Баунти, как и Русский Витязь, имеет достаточно внушительный бэкграунд в любительском боксе, апогеем которого можно назвать участие в Олимпийских играх — 2012. Но в Лондоне у Майкла не заладилось с самого начала… В первом же бою Хантеру попался один из фаворитов турнира — россиянин Артур Бетербиев. Поединок получился достаточно равным, и, чтобы выявить победителя, судьям пришлось прибегнуть к подсчёту дополнительных показателей. Победу всё же отдали боксёру из Чечни, но многим поклонникам спорта это решение показалось не совсем справедливым. После Олимпиады потомственный боксёр решил перейти в профи, сколотив на сегодняшний день рекорд 18-1. Единственным обидчиком американца является грозный Александр Усик, нанёсший поражение Майклу в 2017 году.

В трёх последних поединках Хантер волею судьбы дважды одолел боксёров из России — Александра Устинова и Сергея Кузьмина — и ещё одну победу добыл в бою с прекрасно знакомым в нашей стране бойцом-универсалом Фабио Мальдонадо…

Несмотря на то что, по мнению букмекеров, Поветкин является андердогом, россиянин имеет прекрасные шансы отпраздновать успех в Саудовской Аравии. На стороне Александра, безусловно, опыт. И, как показало сражение против Фьюри, Русский Витязь ещё прекрасно дышит даже в поздних раундах. Но будет ли этого достаточно для победы над молодым боксёром, хорошо держащим удар, гибким и быстрым, узнаем в ближайший уик-энд.