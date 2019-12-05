"100 лет не играет за "Спартак". Александр Градский заступился за Дзюбу

Известный продюсер и давний болельщик московского "Спартака" прокомментировал скандал вокруг Дзюбы и фанатов.

— Не понимаю таких действий болельщиков. Дзюба уже 100 лет не играет за "Спартак"! Получается какая-то глупость, и не нужно это раздувать. Но мало ли на свете странных людей? — цитирует его "Советский спорт". — Вне зависимости от того, к кому относятся оскорбления, считаю, что подобное недопустимо. Болельщики должны жить игрой, а не заниматься посторонними вещами. Футбол — на первом месте.

Также он отметил, что к Дзюбе не может быть никаких претензий. Ведь это руководство "Спартака" не подписало с ним контракт.