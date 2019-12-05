"Почему голая и кто снимал?" Откровенное фото Медведевой шокировало её фанатов

Известная российская фигуристка опубликовала у себя в "Инстаграме" новую фотографию на фоне канадского рассвета, которая взбудоражила общественность.

Поклонники российской фигуристки Евгении Медведевой неоднозначно восприняли её новый пост, где она смотрит в окно на рассвет.

— У меня всего два вопроса: почему голая и кто снимал? — написал один из подписчиков.

— Я не виновата, что у вас развращённое восприятие чёрной тени, — ответила спортсменка.

Также её спрашивали: "Жень, ты в одеялке или в шторе?" На что она написала: "Это одеяло. Успокойтесь".

Помимо этого Медведева получила огромное количество комплиментов: "Это незаконно красиво", "Эстетика", "Не, закат тут хорош так-то".