"Это была проплаченная акция". Дзюба — о мате, задержании фанатов и "фашистах"

Нападающий сборной России и петербургского "Зенита" Артём Дзюба поделился мнением о нашумевшем скандале последних дней.

— Я всегда был против закрытия фанатских трибун и задержаний болельщиков без причин. Но надо разбираться в каждом случае отдельно и в рамках правового поля, — цитирует его "Спорт-Экспресс". — Мне неприятно, что из-за выходки отдельных лиц используют моё имя. Мы не знаем повода, и проще всего сейчас написать, что "всех задержали из-за Дзюбы". Но если вы пьёте, материтесь в общественном месте, устраиваете драки, при чём тут Дзюба?

Также он не считает, что оскорбления — это часть фанатской культуры, а "как раз отсутствие этой культуры".

Объяснил форвард и то, почему назвал фанатов "фашистами" после матча.

— Обращение было адресовано отдельной группе лиц, которые приехали в Сан-Марино на двух автобусах. Это была спланированная и проплаченная акция. Они выкрикивали фашистские лозунги. Я сам это слышал, — пояснил он.

Помимо этого Артём отметил, что не празднует голы в ворота "Спартака" из-за уважения к фанатам.