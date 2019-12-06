Толстяк против Терминатора. Сможет ли Руис снова удивить мир победой над Джошуа?

Энтони Джошуа и Энди Руис готовы к повторению блокбастера: 7 декабря в Саудовской Аравии состоится самый ожидаемый реванш 2019 года в профессиональном боксе. Сможет ли экс-чемпион мира в тяжёлом весе по версиям WBA, SuperWBO, IBF и IBO Джошуа вернуть свои пояса, с которыми сейчас красуется Руис?

В первый день ушедшего лета боксёрский мир был, мягко говоря, шокирован. Суровый андердог, принявший бой на месячном уведомлении, по прозвищу Разрушитель смог нокаутировать доселе непобеждённого абсолютного чемпиона мира. В это было трудно поверить, но Руис это сделал! Пикантности произошедшему добавил тот факт, что для звёздного британца это был первый вояж в США и он поединком против Руиса должен был завоевать любовь американского телевидения, зрителей, спонсоров и стать на шаг ближе к супербою против другой мегазвезды Деонтея Уайлдера. Что ж, с тяжёлой руки Руиса этим планам не суждено было сбыться.

Олимпийский чемпион — 2012 дебютировал на профессиональной арене в 2013 году, проведя за шесть лет 22 успешных поединка, лишь один из которых продлился все отведённые регламентом раунды. Нокаутирующую мощь фактурного британца ощутил и российский боксёр Александр Поветкин, отлетевший в нокаут в седьмом раунде. Другим крупным успехом в карьере Энтони является победа над Владимиром Кличко в апреле 2017 года. В этом противостоянии Джошуа впервые побывал в нокдауне, но всё же смог восстановиться и выиграть у легендарного украинца техническим нокаутом.

Имеющий статус "домашнего боксёра" AJ 1 июня 2019 года провёл первый поединок за пределами Великобритании. Изначально соперником Джошуа в США должен был стать небитый американец Джаррелл Миллер, но буквально за месяц до боя хозяин ринга провалил допинг-тест: в его крови были обнаружены следы использования сразу трёх запрещённых препаратов. Замена Миллеру была найдена в лице Энди Руиса — достаточно добротного боксёра с хорошим опытом, но рассматриваемого организаторами шоу в знаменитом "Мэдисон-сквер-гарден" лишь в качестве жертвенного агнца. Но Разрушитель оказался злым гением Джошуа… Руис четыре раза отправил британца в нокдаун, вынудив рефери остановить избиение в седьмом раунде.

Энди Руис (33-1-0) стал первым в истории мексиканским боксёром, ставшим чемпионом мира в тяжёлом весе. Несомненно, победа над Энтони стала самым эпохальным событием в карьере 30-летнего жителя Калифорнии. Но не будет ли Руис всего лишь "Халифом на час"?

30-летний мексиканский боксёр визуально страдает от лишнего веса, но это не мешает ему быть очень быстрым и выносливым в бою. Как показал ход первой встречи боксёров, Энди смог приноровиться под стиль AJ, доставляя британцу неприятности своими взрывными контратаками и постоянным сближением с превосходящим в росте и длине конечностей противником. Стилистически Руис очень неудобен Джошуа, но сможет ли экс-чемпион мира что-либо изменить в реванше? Конечно же, мировая история бокса знает множество примеров колоссальных преобразований в рематчах, но между первой встречей и повторным поединком прошло всего лишь полгода, а это не тот срок, чтобы зрители смогли увидеть другого Энтони.

Англичанин выглядит Терминатором на ринге: рельефная мускулатура, бицепсы бодибилдера, почти два метра роста. И именно эти факторы побуждают болельщиков сопереживать невысокому и толстому Руису. На самом деле завтрашний поединок — это не просто бой за титул самого крутого парня в боксе. Нет, это война человека с машиной. И есть ощущение, что люди не совсем обречены…