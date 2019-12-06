Фанаты "Спартака" призвали всех болельщиков покинуть трибуны после 30 минут

"Фратрия" призывает объединиться вокруг полицейского произвола в отношении фанатов.

Объединение "Фратрия", поддерживающее футбольный клуб "Спартак", предложило всем российским фанатам поучаствовать в акции протеста. Спартаковцы призывают покинуть трибуны после получаса игры, чтобы показать своё несогласие с массовыми задержаниями болельщиков.

— Мы призываем ВСЕХ болельщиков выразить своё несогласие с происходящим, высказать свою поддержку всем незаконно задержанным фанатам и наглядно продемонстрировать, каким может быть футбол без тех, с кем так активно в последнее время борются блюстители порядка. В связи с этим призываем покинуть трибуны стадионов на 30-й минуте матчей 19-го тура РПЛ, — говорится в заявлении "Фратрии".

Спартаковцы, кроме того, намерены отказаться от поддержки клуба с помощью баннеров и флагов. Матчи 19-го тура РПЛ стартуют сегодня, 6 декабря, в 19:30. "Спартак" сыграет с "Ростовом" 8 декабря в 19:00.

Ранее Петроградский суд Санкт-Петербурга вынес вердикт заводящему фанатов "Спартака" Валерию Безве, наиболее известному как Валера Амиго. Правоохранители сочли, что именно он, "используя средство звукоусиления", выкрикивал нецензурные выражения в адрес Артёма Дзюбы, а также призывал к оскорбительному скандированию всех болельщиков сектора. Безве запретили посещать спортивные мероприятия в течение полутора лет и обязали выплатить штраф в пять тысяч рублей.

"Спартак" с этой позицией не согласен и намерен добиться разрешения вернуть заводящего фанатов на трибуны.