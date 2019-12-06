"Он занят". Тренер Медведевой бросил олимпийского чемпиона ради экс-россиянки

В финале Гран-при по фигурному катанию Юдзуру Ханю остался без поддержки своего наставника.

В итальянском Турине начался финал Гран-при по фигурному катанию — главный международный турнир первой части сезона 2019/2020. Один из лучших спортсменов нашего времени Юдзуру Ханю, выигравший две Олимпиады и столько же чемпионатов мира, неожиданно остался без своего тренера Брайана Орсера. Японский фигурист после короткой программы в одиночестве ждал оценок в зоне Kiss and Cry.

— Брайан занят с другими фигуристами, выступающими на соревнованиях. Но это для меня нормально и проблем не создаёт. У нас есть аккредитация на Гислена Бриана, но у него возникли небольшие проблемы с прибытием в Турин. Надеюсь, он прилетит к произвольной, — объяснил Ханю после проката.

Особенную пикантность ситуации придавал тот факт, что прокат у Ханю не получился: олимпийский чемпион допустил ошибку на четверном прыжке и остался без каскада. Из-за этого японец проиграл своему главному сопернику американцу Нейтану Чену и занял только второе место после короткой программы. Однако искать поддержки Ханю было не у кого: с ним не было ни одного из членов тренерского штаба канадского специалиста Брайана Орсера, у которого занимается также россиянка Евгения Медведева.

Сам Орсер же, судя по его инстаграму, предпочёл остаться в Торонто с Екатериной Кураковой — 17-летней фигуристкой, которая ранее представляла Россию, а сейчас выступает под польским флагом.

При этом ранее Ханю неоднократно восхищался российскими спортсменами, в частности, королевой четверных прыжков Александрой Трусовой, и выражал заинтересованность в потенциальной работе с российским тренером. Так что, как считают фанаты, отсутствие Орсера, вполне возможно, даёт намёк на возможный переход Ханю в группу к Этери Тутберидзе.