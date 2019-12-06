Русская красотка и любимый боец Мейвейзера. На кого смотреть на турнире UFC?

После двухнедельных каникул ведущий мировой промоушен Ultimate Fighting Championship возвращается в дело. В ночь на воскресенье, 8 декабря, в Вашингтоне состоится ивент UFC on ESPN 7, озаглавленный поединком в тяжёлом весе между Алистером Оверимом и Жаирзиньо Розенструйком. Также в турнире примут участие представитель Узбекистана Махмуд Мурадов и россиянка Яна Куницкая.

39-летний голландец Алистер Оверим (45-17-0) после двух жестоких нокаутов, в которых он побывал при помощи темнокожих панчеров Фрэнсиса Нганну и Кертиса Блейдеса, смог в полной мере отыграться на россиянах, нокаутировав в ноябре прошлого года Сергея Павловича и в апреле нынешнего Алексея Олейника. Победы над нашими соотечественниками вновь повысили акции Разрушителя, и, несмотря на не очень стабильную карьеру в UFC, Оверим в какой-то степени находится в шаге-двух от боя за титул. Один из этих шагов будет проходить через победу над пока ещё не побеждённым суринамцем Жаирзиньо Розенструйком (9-0-0).

31-летний южноамериканец восемь из девяти поединков завершил нокаутами, выиграв в том числе таким же образом и три боя в UFC. В крайнем выступлении, состоявшемся 2 ноября в Нью-Йорке, Big Boy отправил в нокаут на 29-й секунде Андрея Орловского. Победа над белорусским Питбулем позволила Жаирзиньо ворваться в топ-10 тяжёлого веса. Примечательно, что в общей сложности Розенструйк провёл в клетке UFC чуть более полутора минут. Поединок с Джуниором Альбини продлился 54 секунды, а с Алленом Краудером — и вовсе 9 секунд.

Нельзя не отметить также тот факт, что бойцовская карьера суринамца началась… на Дальнем Востоке. Big Boy провёл два стартовых поединка в ММА под сводами знаменитой организации Draka, дважды нокаутировав украинского джорнимена Евгения Болдырева (9-15-1).

Для Розенструйка бой против опытнейшего Алистера Оверима — шанс всей жизни. И, учитывая не самую крепкую челюсть голландца, южноамериканец готов сполна этим шансом воспользоваться.

Экс-чемпионка Invicta Яна Куницкая (12-4-0) проведёт в этот уик-энд в UFC свой четвёртый поединок. Дебютировав в лучшей организации планеты схваткой против феномена женского ММА Крис Сайборг Жустино и предсказуемо ей проиграв, россиянка выиграла в двух боях кряду у Лины Лэнсберг и Марион Рено. Кстати, буквально на днях Яна и экс-претендент на титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе Тиаго Сантос объявили о своих отношениях. Окрылит ли это Foxy в бою?

В Вашингтоне Куницкую будет ждать 24-летняя калифорнийка Аспен Лэдд (8-1-0), проигравшая в крайнем бою Жермейн де Рандами нокаутом за 16 секунд.

Откроет вечер поединков UFC on ESPN 7 бой с участием звезды узбекского ММА и любимца Флойда Мейвезера Махмуда Мурадова (23-6-0). Ныне проживающий в Чехии Мурадов дебютировал в UFC в сентябре 2019 года, одолев судейским решением итальянца Алессио ди Чирико. Эта победа увеличила винстрик узбекского бойца до 12 поединков.

Соперником Махмуда в США станет 38-летний американец Тревор Смит (15-9-0), проигравший два крайних поединка. Бой против Мурадова станет определяющим для Смита. В случае поражения он со стопроцентной долей вероятности лишится контракта с UFC, в которой выступает с января 2014 года. В целом Тревор очень крепкий боец, чей бэкграунд в ММА гораздо эффектнее резюме его будущего соперника. И для Мурадова предстоящий поединок действительно проверка на прочность и экзамен на профпригодность в UFC.