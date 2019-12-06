"Скинуть денюшку на пирожок?" Тарасов пересел на метро и начал работать за еду

Чемпион России по футболу в последние дни удивляет подписчиков неожиданными историями.

Экс-футболист московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов уже больше пяти месяцев сидит без клуба после истечения контракта с железнодорожниками. Безработная жизнь стала толкать 32-летнего полузащитника на крайние меры. Сначала он удивил подписчиков тем, что с дорогого автомобиля внезапно пересел на метро.

А затем в буквальном смысле начал работать за еду. Тарасов в своём инстаграме прорекламировал один из московских ресторанов, из-за чего моментально вызвал реакцию подписчиков: злость, смех и даже жалость.

— Вы уже начали питаться за рекламу. Может, вам денюшку скинуть на пирожок? — интересуется один из подписчиков.

— Реклама за еду. Что, всё так плохо? — добавляет другой.

— В футбольные клубы не зовут? — резюмировал ещё один пользователь.

Предложений для продолжения карьеры у Тарасова действительно пока нет. Сейчас он больше занят попытками уменьшить алименты для бывшей жены и объяснениями своих скандальных заявлений о необходимости бить женщин. При этом до открытия трансферного окна в РПЛ остаётся всего пару месяцев, и если Тарасов к тому времени так и не подыщет себе новый клуб, возможно, 32-летнему спортсмену действительно стоит задуматься о том, чтобы окончательно переквалифицироваться из футболиста в блогеры?