Суд разрешил Абрамовичу покупать новых игроков в "Челси"

Английскому клубу сократили трансферные ограничения, которые должны были действовать целый год.

Лондонский "Челси" через Спортивный арбитражный суд добился снижения срока трансферного бана за неправильную регистрацию несовершеннолетних игроков. Запрет сократили с двух трансферных окон до одного, а это значит, что клуб Абрамовича сможет основательно закупиться игроками уже этой зимой.

Кроме того, сумма штрафа тоже уменьшилась с 600 до 300 тысяч швейцарских франков.

В феврале "Челси" получил от ФИФА бан на два трансферных окна: лето 2019 года и зима 2020-го. Всему виной трансферы юных футболистов, которые лондонцы оформляли не по регламенту. ФИФА обнаружила 29 неверно зарегистрированных несовершеннолетних игроков.

"Челси" сейчас идёт на четвёртом месте в чемпионате Англии, опережая "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм". От лидирующего "Ливерпуля" лондонцы отстают на 14 очков.