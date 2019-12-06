Босс UFC пообещал устроить реванш Конор — Хабиб, но при двух условиях

По словам Даны Уайта, он не против организовать вторую часть этого противостояния.

Противостояние ирландца Конора Макгрегора и россиянина Хабиба Нурмагомедова продолжается до сих пор, хотя бой между ними прошёл уже два года назад. С тех пор Орёл успел защитить титул чемпиона UFC ещё раз, но такого хайпа вокруг поединка с Пуарье не было. Теперь в промоушене всерьёз задумались об организации реванша с Конором, но для этого должно сложиться несколько факторов.

— Конор должен победить Ковбоя — это будет очень трудно сделать, особенно в полусреднем весе. Там Серроне не нужно гонять вес. А ещё Хабиб должен победить Тони Фергюсона. Если оба одержат победу, тогда, я думаю, мы можем организовать их реванш, — сказал Дана Уайт в эфире Rich Eisen Show.

Конор Макгрегор свой следующий бой проведёт 18 января 2020 года в Лас-Вегасе против американца Дональда Серроне. Хабиб Нурмагомедов в следующий раз появится в октагоне 18 апреля 2020 года, его соперником станет представитель США Тони Фергюсон.