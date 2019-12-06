Фанаты "Зенита" ушли с трибун в знак протеста и не увидели гол Дзюбы

Болельщики санкт-петербургской команды поддержали московских коллег, предложивших акцию.

Активные фанаты санкт-петербургского "Зенита" покинули стадион после 40 минут матча с "Динамо". Таким образом "Вираж" решил поддержать болельщиков московского "Спартака", которые решили устроить эту акцию протеста, чтобы выразить своё несогласие с многочисленными задержаниями фанатов в Санкт-Петербурге. Фанаты не стали возвращаться на трибуны даже после перерыва, оставив на секторе баннер со словами "Фанат — не преступник".

Вираж, как и обещал, ушел после 40-й минуты. Очень красиво ушел. Громко крикнули «Мы «Зенит» и нам это нравится», а потом стали опустошать трибуну.



Напоследок затянули: «Футбол для фанатов...» pic.twitter.com/dRUUKkc02Z — Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) December 6, 2019

Питерцы прокричали: "Мы — "Зенит", и нам это нравится" — после чего синхронно покинули стадион. При этом сразу после этого их любимая команда забила третий мяч в ворота "Динамо", отличился капитан сборной России Артём Дзюба.

К акции протеста присоединились также фанаты "Динамо", "Локомотива" и "Арсенала".

Ранее Петроградский суд Санкт-Петербурга вынес вердикт заводящему фанатов "Спартака" Валерию Безве, наиболее известному как Валера Амиго. Правоохранители сочли, что именно он, "используя средство звукоусиления", выкрикивал нецензурные выражения в адрес Артёма Дзюбы, а также призывал к оскорбительному скандированию всех болельщиков сектора. Безве запретили посещать спортивные мероприятия в течение полутора лет и обязали выплатить штраф в пять тысяч рублей.

"Спартак" с этой позицией не согласился и объявил об акции протеста, призвав все клубы РПЛ её поддержать.

Матч "Зенита" и "Динамо" завершился со счётом 3:0. Питерцы ещё сильнее оторвались от ближайших конкурентов в турнирной таблице РПЛ. Москвичи упали на седьмое место.

РПЛ, 19-й тур

"Зенит" — "Динамо" — 3:0

Голы: Азмун 6' (1:0), Иванович 35' (2:0), Дзюба 45+1' (3:0)