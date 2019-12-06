"Локомотив" жёстко унизили в Туле — 0:4. У клуба одна победа за десять матчей

После двух побед подряд, одержанных в октябре, железнодорожники оказались в глубоком кризисе.

"Локомотив" неожиданно обескураживающе завершил 2019 год. Железнодорожники на выезде крупно уступили тульскому "Арсеналу" — 0:4. Это поражение стало третьим подряд для команды Юрия Сёмина.

Всего же в активе красно-зелёных лишь одна победа за последние десять матчей. За то время "Локомотив" проиграл "Ювентусу" (дважды), "Байеру", "Спартаку", "Уфе" (товарищеский матч), "Динамо" и "Арсеналу". С той же "Уфой" и "Краснодаром" москвичи разошлись миром. А выиграли только у "Тамбова".

При этом в турнирной таблице РПЛ "Локо" остаётся на втором месте. Правда, отставание от "Зенита" составляет уже 11 очков. В этом туре железнодорожников могут обогнать "Ростов", "Краснодар" и ЦСКА.