"Сделала, что должна". Косторная установила мировой рекорд в финале Гран-при

16-летняя фигуристка сумела опередить всех своих подруг по группе Этери Тутберидзе.

В финале Гран-при по фигурному катанию, который проходит в итальянском Турине, началось самое интересное — соревнования у девушек. За победу борются шесть лучших фигуристок мира, и четыре из них представляют Россию.

После первого соревновательного дня лучшей не только среди соотечественниц, но и среди всех участниц стала 16-летняя Алёна Косторная. Фигуристка безупречно исполнила все элементы своей программы: тройной аксель, тройной лутц и каскад тройной флип — тройной тулуп.

За свой прокат она получила невероятную сумму баллов — 85,45, и это лучшее достижение за всю историю женского фигурного катания. Косторная перебила свой же мировой рекорд, установленный на Гран-при Японии в ноябре.

— Я просто сделала, что должна была, и ждала оценок. Тренеры сказали мне, что оценки могут быть не слишком большими. Я удивилась, когда они оказались огромными, — поделилась спортсменка.

После короткой программы Косторная расположилась на первом месте, опередив как подруг из группы Этери Тутберидзе, так и двух иностранных соперниц.

Финал Гран-при по фигурному катанию

Турин, Италия

Женщины

Короткая программа