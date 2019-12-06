"Сделала, что должна". Косторная установила мировой рекорд в финале Гран-при

В финале Гран-при по фигурному катанию, который проходит в итальянском Турине, началось самое интересное — соревнования у девушек. За победу борются шесть лучших фигуристок мира, и четыре из них представляют Россию.
После первого соревновательного дня лучшей не только среди соотечественниц, но и среди всех участниц стала 16-летняя Алёна Косторная. Фигуристка безупречно исполнила все элементы своей программы: тройной аксель, тройной лутц и каскад тройной флип — тройной тулуп.
За свой прокат она получила невероятную сумму баллов — 85,45, и это лучшее достижение за всю историю женского фигурного катания. Косторная перебила свой же мировой рекорд, установленный на Гран-при Японии в ноябре.
— Я просто сделала, что должна была, и ждала оценок. Тренеры сказали мне, что оценки могут быть не слишком большими. Я удивилась, когда они оказались огромными, — поделилась спортсменка.
После короткой программы Косторная расположилась на первом месте, опередив как подруг из группы Этери Тутберидзе, так и двух иностранных соперниц.
Финал Гран-при по фигурному катанию
Турин, Италия
Женщины
Короткая программа
- Алёна Косторная (Россия) — 85,45 (мировой рекорд)
- Алина Загитова (Россия) — 79,60
- Анна Щербакова (Россия) — 78,27
- Брэди Теннелл (США) — 72,20
- Александра Трусова (Россия) — 71,45
- Рика Кихира (Япония) — 70,71