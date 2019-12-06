"Сделала, что должна". Косторная установила мировой рекорд в финале Гран-при

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Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

16-летняя фигуристка сумела опередить всех своих подруг по группе Этери Тутберидзе.

В финале Гран-при по фигурному катанию, который проходит в итальянском Турине, началось самое интересное — соревнования у девушек. За победу борются шесть лучших фигуристок мира, и четыре из них представляют Россию.

После первого соревновательного дня лучшей не только среди соотечественниц, но и среди всех участниц стала 16-летняя Алёна Косторная. Фигуристка безупречно исполнила все элементы своей программы: тройной аксель, тройной лутц и каскад тройной флип — тройной тулуп.

За свой прокат она получила невероятную сумму баллов — 85,45, и это лучшее достижение за всю историю женского фигурного катания. Косторная перебила свой же мировой рекорд, установленный на Гран-при Японии в ноябре.

Я просто сделала, что должна была, и ждала оценок. Тренеры сказали мне, что оценки могут быть не слишком большими. Я удивилась, когда они оказались огромными, — поделилась спортсменка.

После короткой программы Косторная расположилась на первом месте, опередив как подруг из группы Этери Тутберидзе, так и двух иностранных соперниц.

Финал Гран-при по фигурному катанию

Турин, Италия

Женщины

Короткая программа

  1. Алёна Косторная (Россия) — 85,45 (мировой рекорд)
  2. Алина Загитова (Россия) — 79,60
  3. Анна Щербакова (Россия) — 78,27
  4. Брэди Теннелл (США) — 72,20
  5. Александра Трусова (Россия) — 71,45
  6. Рика Кихира (Япония) — 70,71
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