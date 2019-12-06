"Буду рисковать". Трусова упала после нового прыжка и проиграла всем соперницам

Российская спортсменка после короткой программы занимает лишь пять место, уступив Косторной, Загитовой и Щербаковой.

Финал Гран-при по фигурному катанию неудачно начался для 15-летней Александры Трусовой. В короткой программе Королева четверных из-за специфики правил не может применить своё коронное правило, а потому она решила пойти на риск. После Гран-при России спортсменка экстренно разучила ещё один прыжок экстра-класса — тройной аксель. Однако чисто исполнить его Трусовой не удалось: она упала на лёд.

Несмотря на то что остальные элементы (тройной флип и каскад тройной лутц — тройной тулуп) были исполнены чисто, Трусова серьёзно потеряла в баллах из-за своей ошибки. Это отбросило фигуристку аж на пятую позицию из шести: хуже откаталась только прошлогодняя победительница турнира японка Рика Кихира.

— Я в хорошем настроении. Я впервые попробовала сделать тройной аксель в программе — вышло неплохо, но я упала. Я всегда рискую и буду рисковать снова и снова, — сказала Трусова после проката.

Однако даже отставание в 14 баллов от первого места не кажется таким уж большим, учитывая сумасшедший технический потенциал Трусовой. В произвольной программе она планирует исполнить целых пять четверных прыжков: столько не делают все остальные фигуристки мира. Поэтому Александра по-прежнему остаётся в борьбе за золотые медали.

Финал Гран-при по фигурному катанию

Турин, Италия

Женщины

Короткая программа