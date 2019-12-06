Загитова выдала лучший прокат в сезоне в финале Гран-при

Олимпийская чемпионка Алина Загитова не собирается сдаваться более молодым и технически совершенным соперницам без боя. В финале Гран-при по фигурному катанию титулованная спортсменка сумела собраться и показать лучший прокат короткой программы за весь сезон. Загитова идеально исполнила каскад тройной лутц — тройной тулуп, двойной аксель и тройной флип.
За свой прокат Загитова получила 79,60 балла — это на пять баллов больше, чем было у неё во Франции. По итогам короткой программы олимпийская чемпионка уступила только Алёне Косторной.
— Сегодня я нервничала, даже ноги немного тряслись. Но это был долгожданный адреналин, так что всё хорошо, — прокомментировала свой прокат Загитова.
В произвольной программе Загитовой придётся гораздо сложнее. В отличие от соперниц в её арсенале нет элементов из категории ультра-си, поэтому помочь занять призовое место ей может не только безупречное исполнение, но и ошибки других фигуристок.
Финал Гран-при по фигурному катанию
Турин, Италия
Женщины
Короткая программа
- Алёна Косторная (Россия) — 85,45 (мировой рекорд)
- Алина Загитова (Россия) — 79,60
- Анна Щербакова (Россия) — 78,27
- Брэди Теннелл (США) — 72,20
- Александра Трусова (Россия) — 71,45
- Рика Кихира (Япония) — 70,71