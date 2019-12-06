Загитова выдала лучший прокат в сезоне в финале Гран-при

Олимпийская чемпионка абсолютно чисто исполнила все элементы своей короткой программы.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова не собирается сдаваться более молодым и технически совершенным соперницам без боя. В финале Гран-при по фигурному катанию титулованная спортсменка сумела собраться и показать лучший прокат короткой программы за весь сезон. Загитова идеально исполнила каскад тройной лутц — тройной тулуп, двойной аксель и тройной флип.

За свой прокат Загитова получила 79,60 балла — это на пять баллов больше, чем было у неё во Франции. По итогам короткой программы олимпийская чемпионка уступила только Алёне Косторной.

— Сегодня я нервничала, даже ноги немного тряслись. Но это был долгожданный адреналин, так что всё хорошо, — прокомментировала свой прокат Загитова.

В произвольной программе Загитовой придётся гораздо сложнее. В отличие от соперниц в её арсенале нет элементов из категории ультра-си, поэтому помочь занять призовое место ей может не только безупречное исполнение, но и ошибки других фигуристок.

Финал Гран-при по фигурному катанию

Турин, Италия

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Короткая программа