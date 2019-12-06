Российские фигуристки заняли весь пьедестал почёта в Турине

Первые три места в женском одиночном катании в финале Гран-при, который проходит в Турине, заняли российские спортсменки. Короткую программу с мировым рекордом выиграла Алёна Косторная. Второй стала олимпийская чемпионка Алина Загитова, показавшая лучший прокат в сезоне. А замкнула промежуточную тройку призёров действующая чемпионка России Анна Щербакова.
Щербакова безупречно исполнила двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц — тройной риттбергер. Это позволило спортсменке набрать лучшие баллы во взрослой карьере (78,27) и занять третье место по итогам первого дня.
— Я довольна как выступлением, так и тренировкой перед ним. Обычно на тренировках мы делаем больше элементов, чтобы увереннее чувствовать себя на соревнованиях. Мы долго работали над короткой программой, чтобы прокат получился чистым, — сказала Щербакова после проката.
Пока отстаёт от своих подруг по группе Этери Тутберидзе ещё одна россиянка — Александра Трусова. Однако, учитывая невероятную сложность её произвольной программы, можно смело утверждать, что после второго дня при хорошем прокате она легко сможет ввязаться в борьбу за медали финала Гран-при.
Финал Гран-при по фигурному катанию
Турин, Италия
Женщины
Короткая программа
- Алёна Косторная (Россия) — 85,45 (мировой рекорд)
- Алина Загитова (Россия) — 79,60
- Анна Щербакова (Россия) — 78,27
- Брэди Теннелл (США) — 72,20
- Александра Трусова (Россия) — 71,45
- Рика Кихира (Япония) — 70,71