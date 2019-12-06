Российские фигуристки заняли весь пьедестал почёта в Турине

Алёна Косторная, Алина Загитова и Анна Щербакова после короткой программы занимают первые три места.

Первые три места в женском одиночном катании в финале Гран-при, который проходит в Турине, заняли российские спортсменки. Короткую программу с мировым рекордом выиграла Алёна Косторная. Второй стала олимпийская чемпионка Алина Загитова, показавшая лучший прокат в сезоне. А замкнула промежуточную тройку призёров действующая чемпионка России Анна Щербакова.

Щербакова безупречно исполнила двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц — тройной риттбергер. Это позволило спортсменке набрать лучшие баллы во взрослой карьере (78,27) и занять третье место по итогам первого дня.

— Я довольна как выступлением, так и тренировкой перед ним. Обычно на тренировках мы делаем больше элементов, чтобы увереннее чувствовать себя на соревнованиях. Мы долго работали над короткой программой, чтобы прокат получился чистым, — сказала Щербакова после проката.

Пока отстаёт от своих подруг по группе Этери Тутберидзе ещё одна россиянка — Александра Трусова. Однако, учитывая невероятную сложность её произвольной программы, можно смело утверждать, что после второго дня при хорошем прокате она легко сможет ввязаться в борьбу за медали финала Гран-при.

Финал Гран-при по фигурному катанию

Турин, Италия

Женщины

Короткая программа