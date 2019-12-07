Футболист "Зенита" получил благодарность от детской футбольной лиги перед игрой с "Динамо".

Перед матчем "Зенит" — "Динамо" на стадионе "Газпром-арена" состоялась церемония награждения футболистов "Зенита". Игроки питерской команды получили почётные грамоты "За благие дела". Так детская футбольная лига оценила вклад игроков в развитие футбола на малой родине.

Кокорина наградили за благие дела pic.twitter.com/vawgSQ3gZ0 — Life | Спорт (@sport_lf) December 6, 2019

Грамоты получили Олег Шатов, Александр Ерохин, Артём Дзюба и Александр Кокорин.

Фамилии Дзюбы и Кокорина в последнее время связаны с громкими скандалами. Противостояние капитана сборной России и фанатов "Спартака" дошло до задержания болельщиков и уходов с трибун.

Кокорин же недавно вышел из тюрьмы, куда угодил за избиение чиновника стулом. Он сможет вернуться на поле в 2020 году.