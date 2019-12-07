Российские фигуристки превратились в Анну и Эльзу из "Холодного сердца"

Елизавета Туктамышева и Елена Радионова первый раз оказались вместе на одном льду.

Чемпионки мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева и Елена Радионова перевоплотились в героинь мультфильма "Холодное сердце", вторая часть которого идёт в кинотеатрах. Фигуристки в образах Анны и Эльзы представили парный номер на катке парка "Сокольники".

— "Холодное сердце" — один из моих самых любимых мультфильмов. Нашим номером мы хотели не просто подчеркнуть любовь к этому фильму, а ещё показать, что в жизни важно иметь человека, с которым ты можешь пройти любые испытания, — подчеркнула Туктамышева.

Туктамышева в этом сезоне завоевала две бронзовые медали на этапах Гран-при и не смогла попасть в финал, который в эти дни проходит в Турине. Радионова последний раз принимала участие в соревнованиях в сезоне 2017/18.