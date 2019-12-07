Туктамышева с гигантским отрывом выиграла турнир в Хорватии

Российская спортсменка опередила серебряную призёрку из Белоруссии почти на 30 баллов.

Пока четыре российские фигуристки бьются за медали финала Гран-при, не сумевшая пробиться туда Елизавета Туктамышева выступает на турнире в Хорватии. Чемпионка мира 2015 года легко выиграла и короткую, и произвольную программу, обеспечив себе золотую медаль. А её превосходство над обладательницей второго места и вовсе стало космическим — почти 30 баллов.

Ещё одна российская фигуристка, Софья Самодурова, не смогла попасть в тройку лучших, оставшись на четвёртом месте.

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