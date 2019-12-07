Туктамышева с гигантским отрывом выиграла турнир в Хорватии

Пока четыре российские фигуристки бьются за медали финала Гран-при, не сумевшая пробиться туда Елизавета Туктамышева выступает на турнире в Хорватии. Чемпионка мира 2015 года легко выиграла и короткую, и произвольную программу, обеспечив себе золотую медаль. А её превосходство над обладательницей второго места и вовсе стало космическим — почти 30 баллов.
Ещё одна российская фигуристка, Софья Самодурова, не смогла попасть в тройку лучших, оставшись на четвёртом месте.
ISU Challenger
Golden Spin
Загреб, Хорватия
Женщины
Итоговое положение
- Елизавета Туктамышева (Россия) — 221,15
- Виктория Сафонова (Белоруссия) — 192,49
- Николь Шотт (Германия) — 182,71
- Софья Самодурова (Россия) — 180,61
- Екатерина Рябова (Азербайджан) — 176,51
- Лара Наки Гутманн (Италия) — 167,60
- Лукреция Беккари (Италия) — 167,17