Главный тренер "Лос-Анджелеса": Ситуация с Ковальчуком сложная для всех

Наставник "королей" уверен, что клубу и хоккеисту по силам решить возникшие проблемы, связанные с игрой россиянина.

Главный тренер команды "Лос-Анджелес Кингз" Тодд Маклеллан прокомментировал сложившуюся ситуацию с российским нападающим Ильёй Ковальчуком, который ранее был выведен из состава "королей".

— Ситуация с Ковальчуком сложная для всех. Могу сказать, что он выдающийся игрок. Данная ситуация никак не связана с его человеческими качествами, трудовой этикой или чем-то подобным. Сейчас он работает усердно, наравне с остальными. Эта ситуация сложная, но мы справимся, — цитирует слова Маклеллана LA Kings Insider.

Напомним, ранее 36-летний россиянин был выведен из состава "Лос-Анджелеса". В текущем сезоне форвард принял участие в 16 матчах, в которых забросил три шайбы и шесть раз ассистировал партнёрам.

Бывший игрок СКА Илья Ковальчук перебрался в стан "королей" 1 июля 2018 года, подписав с клубом трёхлетнее соглашение на общую сумму $18,75 млн.